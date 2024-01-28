兩岸雞同鴨講（下）︱話語不對頻　對台宣傳需落地轉譯與進步主義

編按：經由2024台灣總統大選，可以發現中共對台宣傳是其最大的短板，其聲音只能對內卻越不過台灣海峽，無法在台灣輿論場產生具體影響與實質效用，不利於對台工作。《香港01》從兩岸第一線採訪的視角，盤點當前中共對台宣傳體系所存在的問題，並提出觀察與建議，目的在於希望兩岸關係在風高浪急之際，仍有一絲燭光在暗夜裏傳燈。本文為下篇。



兩岸雞同鴨講（上）︱中共對台宣傳五大短板 難以越過台海屏障

北京有完成統一強烈的決心和意志，這一點大家都看得明白，台灣民眾就算不說，事實上也心知肚明。但追求統一，便意味着兩岸長年分裂分治，從1949年之後便走上了兩條不一樣的現代化道路，由於特殊的歷史經驗，兩岸在思維方法、說話方式、邏輯認知，以及最重要的──情感結構，都有着截然不同的差異，雖然嘴上說的都是國語／普通話，看似在談論同一件事情，卻可能都是在雞同鴨講。

台灣早已不是「國民黨」的台灣

尤其是戰後台灣受到美國等西方意識形態價值觀的大幅影響，面對事情的「三觀」與大陸已有不同，台灣人聽不懂、無法共感中國大陸的宏觀論述與革命遺產的話語。再加上長年以來的「去中國化」，現今的台灣甚至連兩蔣「反共」時期強調的「中華文化」都快被拋棄光了。今天大陸涉台體系，還是有不少官僚對台灣的認識還停留在國民黨統治時期，對台灣還停留在本省／外省二分法，受到一些「公知」的誤導，誤以為台灣還是「中華文化」最完整保留的「寶島」。

2023年2月10日，北京市，朝陽區僑福芳草地舉行的「筆墨抒懷 情聚兩岸——海峽兩岸書畫名家交流展」吸引市民參觀。該展覽自2015年起已在海峽兩岸舉辦七屆十次，此次展出兩岸書畫家作品70餘幅，並特別展出《兩岸書畫家共繪祖國大好河山百米長卷》作品。（VCG）

可是，大陸在變化，台灣當然也在變化。台灣社會的價值觀和自我認知，從國民黨的「反共」政策到李登輝以降的「反中」政策，台灣人原有的價值取向幾乎都被改造了，「中華文化」確實還保存在台灣人的DNA裏，可是在意識形態上已被政客套牢而不斷拒斥。傳統中華文化講究的血緣、親人、家庭、文化等元素，如今在虛無化的台灣還有多少號召力，真的需要被打上一個大大的問號。講白一點，陸方舉出的「兩岸一家親」、「閩台親上親」等旗號，在道理和事實上都是正確無疑的，可是台灣社會、台灣青年就是不買單。當台灣被民進黨虛假的「進步價值」綁架的時候，最極端者連「毀家廢婚」的主張都出現了，大陸對台傳播卻還停留在「家人情感」式的召喚，顯然就是完全對不上頻率。

台灣有一位著名作家藍博洲，他鑽研台灣「白色恐怖」歷史甚深，對台灣人的情感結構如何影響認同很有看法。在他看來，台灣人在兩岸關係上，最大的問題是已經沒有了「中國心、中國情」，換句話說已經沒有了「感情」。當這一點被大陸涉台宣傳傳播體系忽略了，結果就會像今天我們所看到的，用不對號角，吹不對的聲號，打動不了台灣民心。

對台宣傳需要接地氣並打動人心

再借用一位台灣「外文」研究學者王智明的說法，他指出冷戰時期西方文化思潮與作品之所以大規模進入台灣，而且走進台灣人民腦海裏，其實是經過了「落地」與「轉譯」兩個必經過程。用這一點來看，今日大陸涉台傳播，恰恰就是缺少了「落地」與「轉譯」，在上篇五大問題以及只求「政治正確」的情形下，就算國台辦發言人全程都用閩南語和客家話、甚至原住民語說話，大陸對台的政策與決心、意志，都很難落地台灣，更難轉譯為台灣人聽得懂的話語，依舊徒勞無功。

2023年8月10日，在福州舉辦的第11屆海峽青年節峰會上，由兩岸青年林偉龍、魏暉倪、賴淑珍組成的「海峽組合」，共同唱響原創主題曲《青春海峽》，用歌聲道出「兩岸一家親」的盼望。（VCG）

中國人是一個看重歷史的民族，台灣問題是歷史遺留下來的問題，回過頭去看歷史、文化、親情、血緣，當然是沒有錯的，也是必要的。但今天的台灣迷茫、迷惘的是「明天」，不知道何去何從，所以只能在「小確幸」的世界裏自我安慰、載浮載沉。大陸對台宣傳傳播體系要真的對台灣人發揮效果，勢必要有所改革，一來在話語上必須經過「落地轉譯」，二來要用「明天」作為號召，也就是讓台灣人看到統一後的明天，是美好生活的明天。

換句話說，不能再用只有大陸人聽得懂的八股話語對台宣傳，而是要讓台灣人感受到跟着大陸走會有的「進步主義」，用有別於既有世界秩序的進步新價值，打破埋藏在台灣人內心深處的「親美反共」桎梏，才有可能尋回台灣失落已久的「文化傳承」，進而達到兩岸人民的「心靈契合」。