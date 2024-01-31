爭台立法院長｜民眾黨拒藍綠合自推人選　韓國瑜當選議長呼之欲出

台灣立法院正副院長選舉將在2月1日舉行，國民黨與民進黨各自派出「韓國瑜搭檔江啟臣」、「游錫堃搭配蔡其昌」爭取民眾黨關鍵8席支持，民眾黨主席柯文哲31日上午率領黨團召開記者會，宣布立法院院長投票意向結果，決議自推民眾黨不分區立委黃珊珊參選立法院長。



民眾黨立法院總召黃國昌表示，第一輪民眾黨團八位成員將一致投給黃珊珊，「民眾黨希望扮演中立溝通橋樑」，喊話兩大黨共同支持黃珊珊擔任立法院長，第一輪若能產生議長，這是台灣之福。若第一輪無法順利產生，第二輪民眾黨團成員將不參與任何投票。

民眾黨發布聲明指出，今屆台灣立法院「三黨不過半」，表示台灣人民厭倦藍綠惡鬥、不接受贏者全拿，儘管國民黨與民進黨兩組搭檔人選皆表示對民眾黨所提立法院改革四大訴求的支持，但遺憾藍綠兩黨重要人士，未能將選舉時的情緒放下，持續透過媒體攻擊放話。

民眾黨黨團認為，「政黨和解、社會和諧」是當前台灣社會最希望看見的現象，為對新政治抱有期待的台灣人民表示負責，民眾黨黨團將於1日的台立法院院長選舉中，一致投票支持黨團成員黃珊珊。民眾黨團自詡，由民眾黨成員擔任台立法院院長，更可以在藍綠兩大黨之間扮演不偏不倚的中立角色。

台灣立法院立委議席共113席，過半門檻為57席。今屆選舉結果，三黨不過半，國民黨斬獲52席成立法院最大黨，另有2席親近國民黨的無黨籍立委，國民黨實質掌握54席實力；民進黨以51席立委居次，民眾黨取得8席成為「關鍵少數」。由於民眾黨今決議在台立法院長選舉自推人選的結果，預料國民黨在黨籍立委與無黨籍立委的票數優勢下，有望將韓國瑜推上下屆院長寶座。