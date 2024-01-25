賴清德勝選有哀榮　民進黨選後浮現的三大危機

民進黨主席賴清德以40.05%得票率，於1月13日舉行的台灣總統大選勝出，儘管成功延續民進黨連三屆的執政權，但也失去了立法院最大黨的優勢，賴清德尚未上任便先受封「雙少數總統」的「哀榮」。



綜觀今次台灣大選過程與選民投票行為，民進黨雖勉力執政，但已然顯見三大危機，除了包含台灣選民對民進黨過去八年「完全執政」的否定外，昔日蔡英文收穫的中間選票盡數遭到柯文哲清倉，以及民進黨政黨自身的老化，都合構成賴清德「雙少數」與民進黨未來執政的不穩定因子。

2024台灣大選結果出爐，當選的民進黨賴清德（左）及其副手蕭美琴（右）在競選總部前向支持者致意。（賴清德競選辦公室提供）

第一個危機：中間選民遭柯文哲整碗捧去

「一家歡樂幾家愁」是每一次選舉過後的常態，在野的國民黨與民眾黨先是在去年末上演了一齣「藍白合」大戲，不料最終以撕破臉的方式大破局。國民黨候選人侯友宜以33.49%得票率位居第二敗選，這使得國民黨及其支持者在敗選後，還存有操作棄保柯文哲不成、選票遭到柯文哲瓜分的不甘心。

然而，國民黨最初以「在野（非綠）大聯盟」為訴求企圖收攏在野力量，本身即錯估了兩黨支持者的屬性非「非綠」足以收編。一如大陸涉台學者周志懷在選後的評述，「台灣雖有『非綠』，但並不存在所謂的『陣營』」一般，選前各界忽視了所謂「反綠」選民的集合，只能在「藍白合」情況下發生效用，並不能逕自視作藍色選民。

用得票率百分比來看歷次台灣大選，民進黨陳水扁2000年拿下39.30%得票率勝選，謝長廷2008年取得41.55%得票率敗選，到賴清德今次以40.05%勝選，可以說民進黨過去24年來，不論在多黨三強夾殺、或是黨運最糟的情況下，鐵票地板就是四成。這一方面，可說民進黨鐵票支持者基礎沒長進，就是四成；另一方面，也可以反推民進黨的得票是「4成plus」，例如蔡英文2016年（56.12%）、2020年（57.13%）的兩度勝選。簡言之，蔡英文兩度勝選就是「民進黨鐵票（+中間選民）」的結果。

再來看國民黨，朱立倫2016年在國民黨氣勢盡消的情況下，僅拿31.04%得票率敗選，2020年的韓國瑜則憑一己之魅力，在缺乏中間選民支持下，內向凝聚國民黨傳統支持取得38.61%的得票。由此綜觀侯友宜今次得到33.49%得票，實際反映的即是國民黨鐵票範圍區間，試問侯友宜有流失基本票嗎？沒有。但有拿到基本票以外的票嗎？也沒有。

因此，就今次藍綠兩黨的得票，或能大膽推論兩大黨都只拿到基本盤，沒有取得「鐵票（+中間選民）」的勝選方程式，蔡英文過去八年兩度狂掃的中間選民票，今次明顯都跑去了柯文哲麾下，柯文哲把蔡英文的勝選公式「民進黨鐵票（+中間選民）」的「+中間選民」據為己有，民進黨一次性賣斷中間選民的青睞，這是民進黨的第一個危機。

第二個危機：蔡英文八年完全執政遭否定

其次，今次民進黨於總統與立委選舉的得票，存在支持者分裂投票的態勢。最顯著的例子為賴清德在全台22個縣市中，獲票在14縣市取得領先，尤其在台北、新北、桃園、台中、台南與高雄等「六都」都獲勝，但民進黨區域立委選情卻在桃園與台中遭遇慘敗，桃園的6席甚至「團滅」。

從今屆區域立委選舉結果來看，「南綠北藍」的基本格局未變，但搭配賴清德於總統得票的分布，台灣中、北部選民對民進黨的投票存在分裂是事實，換句話說，不願讓民進黨繼續完全執政的選民意志是很強烈的。這是民進黨的第二個危機。

賴清德勝選後，特別感謝蔡英文這八年的執政。（梁鵬威攝）

第三個危機：民進黨執政8年朝向建制化

最後，毫無疑問，這次大選從過程到結果，最鮮明的一道風景即是：台灣年輕人大多喜歡柯文哲，甚至還沒有投票權的中學生與高中生更愛。

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柯文哲帶起的「小草」旋風，跟1999年陳水扁參選時的情勢相當具有可比性，不僅政治宣傳具有創意、年輕化，也設計了許多周邊小物吸引年輕選民收藏，且對比其他對手的形象，柯文哲與陳水扁都顯得不那麼老派——這無關政策，不需要跟中學生述說戰爭與和平，也不用去向高中生計較為什麼就是不懂國際地緣政治，總統候選人在選舉過程中，先天存在誰用形象、個人魅力、特質去獲得選民好感度的問題。

假設年輕人「反建制」是一種政治上的「天性」偏好，年輕人喜歡柯文哲沒問題，那問題就在藍綠兩黨了。更準確來說是民進黨。由於國民黨本來就是建制派大本營，不被受年輕人青睞本就沒毛病，但放到民進黨身上就出問題了：失去未來一代新選民的青睞，代表民進黨執政八年的包袱已然沉重，相當程度複製了國民黨給予當年年輕人的印象，民進黨正在建制化的路上狂奔。這是民進黨的第三個危機。