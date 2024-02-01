國民黨韓國瑜獲54票當選台灣立法院長　民眾黨8席全棄權

台灣立法院正副院長選舉在今日（1日）舉行，因第一輪未能選出人選，第二輪投票結果於下午1點半時開始唱票，最終韓國瑜獲54票、游錫堃獲51票，民眾黨8位立委則未出席第二輪投票，立法院長由韓國瑜當選。韓國瑜致詞時表示，深知自己責任重大，人民期盼煥然一新、實質上紮紮實實的創造人民幸福的立法院，「不是鬥爭，民生法案要一起攜手前行！」



爭取連任失利的民進黨立委游錫堃2月1日中午透過臉書宣布，因個人生涯規劃，自2月2日起辭去立法委員職務。他表示，「任務結束，謝謝大家」。



韓國瑜指出，他深知自己肩膀上責任重大，人民期待煥然一新、改革風貌、紮紮實實創造台灣老百姓幸福的國會，會跟整個團隊努力做下去，也向前院長游錫堃致上最高謝意，過去4年認真付出，42年對台灣民主貢獻，一步一腳印大家有目共睹。

韓國瑜表示，台灣人期待認真合作團結，不要以鬥爭為目標的立法院，重要民生經濟法案共同攜手合作，「我們眼睛炯炯發光，希望有全新立法院，請大家給我們多點鼓勵、多點鞭策，也請給我們一點祝福。」

各黨成員投入選票前都會技術性亮票，例如吹票把印泥吹乾、整理選票。圖為國民黨團總召傅崐萁率領多位黨籍立委直接亮票。（《聯合報》）

新一屆立法院有113席立委，國民黨54席、民進黨51席、民眾黨8席，呈現三黨不過半的情況，民眾黨成為關鍵少數。面對藍綠爭相爭取民眾黨支持，民眾黨團經過討論後，昨天（1月30日）公布自推黃珊珊參選立法院長，呈現藍綠白三腳督的情況。

台媒《聯合報》報道，在第一輪投票中，韓國瑜獲得54票、游錫堃獲得51票、黃珊珊7票，其中出現1張爭議票，由於未有候選人得票數過半，由韓國瑜及游錫堃進入第二輪投票。民眾黨昨天已表態，若進行第二輪投票，民眾黨將不參與投票。

韓國瑜曾角逐台灣總統大位失利，如今成了台灣立法院院長。（資料圖片）

首輪投票中出現一張爭議票，該票是圈選黃珊珊，但在選票上出現疑似印泥痕跡污損。經裁示為無效票，也令黃珊珊的得票從預期的八票少了一票。

第二輪投票於下午12點半開始投票，國民黨立委投完票後均亮票並投票，待藍、綠軍投完票後，柯建銘宣布，國民黨、民進黨立委已經投票完畢，但不知道民眾黨立委會不會回來投票，所以要等到表定開票時間一點半。不過到了一點半唱票時，白營均未出席。