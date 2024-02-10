3歲女童跨年夜走失14年　網民用AI預測現在長相　家人：等妳團圓

2010年1月1日跨年夜，台北市信義區有76萬人狂歡，3歲多的小女孩黃珮璇跟著舅媽到信義區看煙火，在華納威秀附近走失從此杳無音訊，但她的家人從未放棄希望，一直在等待能和她團圓。



2024年元旦Facebook地方社團再度轉貼黃小妹尋人啟事，網民接力轉載幫忙尋找下落，還有熱心人士以AI技術合成她長大後可能的模樣，珮璇家人知悉後很感動，也希望今年農曆春節能真的一家團圓。



2010年1月1日跨年夜，3歲多的小女孩黃珮璇跟著舅媽到信義區看煙火，在華納威秀附近走失從此杳無音訊。（翻攝台媒）

據台媒報道，3歲多的珮璇因為母親過世父親在南部，由舅舅、舅媽照顧，珮璇平時喊他們爸爸媽媽。珮璇身世可憐外，發展也有些遲緩，不太會說話、只會簡單手語和說自己的名字。

2009年12月31日晚間，舅媽帶著6個小孩從新北市來到信義區華納威秀看101煙火，才倒數完迎接新年，2010年1月1日凌晨0點25分珮璇急著上廁所，出來後她和舅媽被人群衝散、走失。

舅媽發現珮璇不見邊哭邊找小孩，在101、華納威秀附近找了一遍又一遍，求助員警，但仍找不到珮璇蹤影，隔天舅舅到派出所報警，台灣兒童福利聯盟也介入幫忙協尋。

14年來珮璇毫無消息，一位住在基隆的長輩回憶起珮璇走失，忍不住傷心說「我們沒放棄尋找珮璇，如果有她的任何消息請告訴我們！」，長輩說當時警方以走失時間點和舅媽口述珮璇當天衣著調閱相關監視器，發現她最後似乎出現在新北市永和捷運站，旁邊有名男子，但礙於當時監視器畫質以及距離很遠，雖然「很像」走失的珮璇但無法確認。

網民：

有熱心網民用AI技術合成黃小妹長大後的模樣，盼有更多線索。（圖／（左）翻攝自plurk（右）FB熱心網友模擬提供）

參與協尋的台灣前兒童福利聯盟員工回憶，珮璇走失案被列為該年度重點案件，兒福策動許多關係、召開多次記者會希望尋找小女孩下落，家人也未放棄尋人，2012和2017分別有電視台幫忙尋人，但都沒有結果，「我們曾懷疑珮璇被拐走，她那時年僅3歲3個月，對很多事物記憶不深刻，確實是人口販子下手的目標年紀。」

據了解，在台灣失蹤超過7年就能聲請死亡宣告，但佩璇的家人堅持不做死亡宣告，從未放棄尋找她的希望，每年都期待一家能夠團圓。

近日，Facebook社團「信義區三兩事」再度有網民發動尋人，有善心人以AI技術合成珮璇如今17、18歲的模樣，希望有助協尋，也希望今年農曆春節，他們一家能真正團圓。