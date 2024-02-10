豪門婚宴砸2.1億！新娘脖掛上百金鐲　50名禮儀小姐迎賓排場驚人

福建省莆田市近日一段「葉府婚宴」的相關影片在網絡瘋傳，據傳是當地望族的兒子結婚，豪邁砸下2.1億元（人民幣，下同）舉辦中式婚禮，場內不僅有金龍盤旋在天花板，更讓新娘脖子上戴了由金手鐲串成的項鍊，場面壯觀，讓網民們驚呼「我家掛蒜頭都不敢這麼掛」。



綜合內媒報道，這場婚宴舉辦在福建莆田市北高鎮的埕頭村，據傳是總部設在香港的龍鳳祥珠寶集團董事長葉國春為了讓兒子娶妻，斥資重金打造的奢華排場，而葉家在當地是名門望族，眾多親友都從事黃金珠寶產業，唯具體消息仍未得到證實。

新娘出嫁時，脖子上掛滿金手鐲串成的項鏈，迎娶場面盛大。（微博截圖）

從畫面中可以看到，婚宴在一處豪宅舉行，門口還有50名身著紅衣的禮儀小姐迎賓，沿著紅毯走進會場，便可看見大廳天花板的金色巨龍，現場更掛滿了大紅燈籠。而當穿著中式禮服的新娘入場時，還能看見她脖子上掛滿了龍鳳金手鐲串成的項鍊，豪奢程度相當驚人。

除此之外，婚禮的宴席上，不僅請來了專業的古典歌舞、古箏彈奏表演，還會招待賓客諸如燕窩、帝王蟹、鮑魚、海參等料理，並準備了150萬元的茅台酒提供無限暢飲。

中國福建近日「葉府婚宴」引發關注，婚宴場內天花板有條金龍盤旋，排場奢華。（微博截圖）

而這華麗又氣派的影片一經曝光，迅速掀起了熱議，登上內地社群平台的熱搜，讓不少網民感嘆道「有錢人真會玩，只有想不到的，沒有做不到的」、「不知道還以為是春晚」、「感覺電視劇演的還是太保守了」、「霸總小説照進現實」、「貧窮限制我的想像」、「我家掛蒜頭都不敢這麼掛」。