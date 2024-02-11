大年初一悲劇！台4人挑戰玉山　大風雪下30歲領隊墮400米深山谷亡

台媒報道，一支來自台灣北部的四人登山隊在大年初一（10日）挑戰台灣的最高山玉山，從塔塔加登山口入山挑戰中央山脈「南二段」，因在玉山風口處遇上大風雪，加上路面結冰積雪，30歲的徐姓領隊在惡劣天氣下不慎失足，摔落400米深的山谷，當場身亡。



+ 1

南投縣消防局昨天獲報後立刻派出搜救人員，在今天（11日）清晨上山進行搜救，但玉山風口積雪相當深，氣溫仍維持零下低溫，經確認徐姓男子已經死亡後，將與其餘三名登山隊隊員會合，再視天氣狀況以直升機協助吊掛領隊遺體運送下山。

據台灣氣象署資料，大年初一清晨6時許，玉山北峰出現攝氏零下7.4度低溫，玉山風口也僅攝氏零下5.5度，為全台當日最低溫前兩名。目前積雪還有8至10厘米。

玉山國家公園管理處表示，因強烈冷氣團來襲，南二段沿線步道有積雪或結冰、結霜，更充滿危險性，呼籲民眾前來玉山園區攀登前，一定要備妥雪地裝備，並做好風險評估。

根據資料，玉山是台灣的最高山，位於台灣中央偏南位置，其最高峰玉山主峰海拔近4000米。

玉山主峰碎石坡之上即為「風口」，因冬季3,000米以上高空氣流均來自西南，玉山冬季最強勁西南風，多沿玉山主峰與西峰間的楠梓仙溪上方縱谷順勢北上，吹過玉山「風口」，令人舉步維艱。