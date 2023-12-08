全球前十大晶圓代工最新排名出爐：台積電第一　中芯國際擠進第五

據集邦科技（TrendForce）研究報告指出，2023年第3季全球前10大晶圓代工廠產值282.9億美元，較第2季增長7.9%。台積電排名仍穩居第一，中國最大的晶圓代工中芯國際排名第5，緊追第4名的聯電。另一家擠進前10的中國晶圓廠華虹則排名第6。



內媒《快科技》報道，全球晶圓代工最新排名出爐，據集邦科技數據顯示，排名第一台積電，市佔率高達57.9%。第3季營收環比增長10.2%，達172.5億美元。其中3nm在第3季營收占比達6%，而台積電整體先進製程（7nm含以下）營收占比已達近6成。

排名第二的是韓國三星，市佔率12.4%。第3季營收達36.9億美元，環比增長14.1%。

2022年12月6日，蘋果公司行政總裁庫克（左）與台積電董事局成員邦菲在台積電的亞利桑那州新廠房視察。（Reuters）

美國的格羅方德（GlobalFoundries）排名第三位，市佔率6.2%。第3季晶圓出貨和平均銷售單價與第2季持平，營收也與第2季相近，約18.5億美元。

台灣的聯電排名第四位，市佔率6%，營收較上季減少1.7%，約18億美元，其中28/22nm營收按季增近一成。

2023年11月9日，中芯國際副總裁李偉在青島舉行的APEC中小企業交流會上發言表示，「中國必須先推進20奈米以上半導體的國產化。」（視覺中國）

中國中芯國際市佔率達5.4%。同樣受惠於消費性產品季節性因素，尤以可能是華為的智能手機急單為主，第3季營收環比增長3.8%，達16.2億美元。

其他在第三季躋身前10的晶圓代工廠，排名6-10分別為：華虹半導體（中國）、高塔半導體（以色列）、世界先進（台灣）、英特爾（美國）、力積電（台灣）。