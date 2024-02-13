台旅客越南富國島遭集體「遺棄」　觀光署：今明兩日共4航班返台

大批台灣旅客購買台灣的「年代旅遊」旅行社農曆新年前往越南富國島5天4夜的旅遊團行程，在2月10日大年初一出發。沒想到在第2天就收到越南地接（當地接待的旅行社）通知稱，因收不齊台灣方面的款項，要求每人要再支付720元美元（折合約港幣5600元）才能繼續行程，導致近300位旅客突然遭「遺棄」，事件引發軒然大波。



台灣交通部觀光署周二（13日）表示，將分3層次處理，觀光署搜集事證進行行政調查，品保協會協助處理消費爭議，旅客也可對年代旅遊提告。



交通部觀光署旅行業組長湯文綺表示，受影響的旅客分周二1航班、周三（14日）3航班返台，年代旅遊有1航班未結清，影響約160人，其中23人自行提前返台。觀光署持續協調年代旅遊與越南當地旅行社雙方積極處理，確保所有旅客順利返台。後續將進行行政調查，搜集具體事證，了解年代旅遊是否有違反相關法律。

湯文綺又表示，旅客可保留相關收據，消費爭議部分向旅行業品保協會提出調解。另外，目前掌握有部分旅客已表態會提告旅行社，觀光署將持續了解情形。另一方面，年代旅遊總經理林大鈞表示，周二、三共4個航班，機位都已沒有問題，確定會飛，待所有旅客順利抵台後，會向外界說明清楚。