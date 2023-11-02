影片曝光｜以為改造手槍故障！台男拿槍抵太陽穴「自射爆頭」慘死

桃園市龍潭區驚傳命案，一名年約40歲的蔡姓男子10月31日見朋友帶人來家裡作客，為展現實力，拿出改造手槍把玩炫耀。



未料過程中槍枝走火，子彈打中腦門，送醫搶救仍回天乏術。

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警方初步調查，蔡男疑似有幫派背景，身旁平時有幾名小弟跟隨。

10月31日見朋友帶著2名少年到家裡作客，拿出改造手槍把玩炫耀，聲稱槍枝故障不能擊發，為了證明還將槍口抵著自己腦門扣扳機，未料第2次扣扳機時成功擊發，當場爆頭，血流不止。

蔡男朋友被突如其來槍響嚇到從椅子上彈起，2名少年見狀也將身體捲曲瑟縮在沙發上，3人停頓數秒才反應過來，見人頭破血流沒了呼吸，隨即收拾隨身物品拔腿逃離現場。

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蔡妻聽見槍響下樓查看，見蔡男慘狀驚嚇不已，雖報警將人送醫救治，可最後仍回天乏術。

事發後，警方報請檢察官相驗，初步定調是槍枝走火誤擊引發意外，雖然蔡男是自己扣扳機，但還要進一步追查槍枝來源。

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