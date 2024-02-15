有片｜古裝台劇驚現 《科目三》　台議員：若叫舞統她早反攻大陸

抖音歌曲《科目三》舞蹈爆紅，除台北市寧夏夜市先前舉辦科目三舞蹈大賽引發熱議，最近又有網民發現，台灣民視古裝單元劇《台灣傳奇》劇情也加入跳《科目三》橋段，讓許多網民相當傻眼，在台灣論壇PTT問卦稱「嚇死寶寶了」。台灣國民黨議員游淑慧於2月14日在Facebook說，劇情確實荒謬，但上綱到統戰大可不必。



游淑慧2月14日在Facebook說，如果跳科目三、看抖音、唱飛鳥和蟬就會被對岸统戰。那早在大陸〔早上聽老鄧、晚上聽小鄧〕，那個鄧麗君瘋靡大陸的年代，我們就反攻大陸、統一中國了，「是對自己多沒自信，才會甚麼都怕…。」

台劇《台劇傳奇》竟也有加入《科目三》的橋段！（按圖了解）

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有網民這兩天在PTT上問卦「有沒有台劇跳科目三的八卦」，網民說「真是嚇死寶寶了！」有網民留言「台灣人的眼睛你敢嘴？」還有網友說「舞統台灣成功了」、「黑熊學院（台灣的民間防衛組織）還在睡？」還有網民嘲諷「綠能你不能...」。

游淑慧則在Facebook貼文說，如果跳科目三、看抖音就會被統戰，那個鄧麗君瘋靡大陸的年代，我們就反攻大陸、統一中國了。

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