2024甲辰龍年10大預言逐個數　殺入九紫運「女性抬頭」姐弟戀變多

命理師廖美然時常分享神準預言，被信眾封為「台灣觀世音」，她在去年12月底就陸續在各大節目預言龍年大事，她近日接受台媒《TVBS新聞網》專訪，特別統整10項2024年可能發生的現象，呼籲大家勿輕忽，並祝福新年快樂。



廖美然表示，2024甲辰年是雷火風電年，提醒讀者要格外注意，其中姐弟戀情多，這一年會有衝動型結婚導致很快離婚的社會動態，而閃婚和閃離的現象不只限演藝圈，戶政事務所的業務會很繁忙。

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1、女性抬頭年：

特別的是今年進入九紫運，關係到2024年到2043年這20年的大運，恭喜所有女性朋友在2024年「女性抬頭」，會有很多女性企業家、女性政治家、創業女性在社會上出人頭地，這是國際性的現象。

2、極端氣候：

雷火風電年有火在地下燒，上面震動的意思，國際上會有火山持續爆發，發生地震、地裂的現象，氣候部分則會有閃電、雷、暴雨，甚至冰雹，影響到國際能源和糧食短缺。

3、詐騙事件猖獗：AI科技發展更要注意錢財，勿輕易相信網絡而投資，注意人生安全，以免成為「豬仔」遭賣器官，求子勿到陌生地以免遭到囚禁、被逼當詐騙集團成員。

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4、出現白霧、焚風：白霧影響到空氣和交通，行駛中的朋友要注意交通安全，焚風多影響種植業，稻米和水果等有災損，病蟲害也多，提醒農民多注意。

5、高空意外多：

休閒娛樂的拖曳傘、高空彈跳、雲霄飛車，尤其空中交通恐有空難事件要小心。

6、人與人的爭端：

注意群體鬥毆、人與人的衝突、角力，幫派爭奪，立法會易有口角、肢體爭端，注意警察安全以免有襲警現象。

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7、流浪狗、虎頭蜂和猴子攻擊：

牽著小孩若看到流浪狗要特別注意安全，登山要注意虎頭蜂，猴子可能攻擊或到民家偷東西

8、虛擬世界擴大，社交行動力弱：

虛擬幣值重來，科技進展導致裁員，金融業、傳統行業到波及，收銀員、櫃台行員可能因科技進步，面臨遭到裁員危機；社交藉由社群平台談話，人與人社交能力降低。

9、姐弟戀多：

姐弟戀變得普及，閃婚和閃離也多。

10、汽車業買賣蕭條。

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廖美然好幾次的預言都成真，像是去年天坑、缺蛋和名人被爆料，有網友要她別再預言了，但廖美然強調講出不好的事項並不是要證明預言有多準，而是要提醒社會大眾多關心自身安全及警覺危險。

廖美然強調預言只是要提醒大家多注意。（TVBS新聞網授權使用／趙世平攝）

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】