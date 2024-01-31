溫翠蘋遭外籍男當街毆打痛哭影片瘋傳　前環姐演《唐伯虎點秋香》

藝人溫翠蘋驚傳本月18日晚上在台北東豐街的餐廳外被一名外籍男子毆打，路人目睹後報案，引發外界討論。



除了暴力事件掀起關注，婚姻狀態也成為焦點，而她在事發後4天發文喊：「好像快死了！」對此，溫翠蘋經紀人也向《TVBS新聞網》作出回應。

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溫翠蘋2003年與日本籍老公齊藤義行離婚，2014年嫁給美國籍老公Kevin，第2段婚姻僅維持短短3年。

她18日在街頭被民眾目擊遭毆打，警方表示，兩人於東豐街上餐廳飲酒聚餐，離去時因不明原因發生口角糾紛。

女方稱於上述過程中遭男子腳踹腹部左側，經警方檢視女方無明顯外傷。溫翠蘋經紀人針對暴力事件、婚姻狀況皆表示：「不清楚狀況，需要等本人回應。」

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事實上，溫翠蘋21日曾在FB發文喊：「好像快死了！星期四晚上被殘酷無情的『病毒』連番攻擊之後，這兩天頭痛炸裂，胸口劇痛，咳到出血，感覺肺快咳出來，全身酸痛無力，這三年來雖然確診過兩次，但病症輕微。到底是何等可怕的變種怪獸病毒？」

依時間推算，4天前正是發生事情當天，疑似以病毒代稱毆打她的男子，對外求援。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】