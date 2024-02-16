台網紅「晚安小雞」下跪無用　柬埔寨堅持「法辦刑滿再驅逐出境」

柬埔寨西港省長郭宗朗15日就「晚安小雞」直播造假案表示，台灣網紅「晚安小雞」與阿鬧犯下嚴重錯誤，不能只是口頭訓斥，後續將被移送法辦，刑滿後再驅逐出境。



台灣網紅「晚安小雞」（本名陳能釧）近日自稱在柬埔寨西哈努克市（Sihanoukville，西港）的凱博園區直播，宣稱遭凌虐、搶劫。柬埔寨官方表示，全案為自導自演，並以損害柬埔寨形象為由將「晚安小雞」逮捕，同行的阿鬧（本名魯祖顯）也被帶走。

柬埔寨15日下午大陣仗召開記者會，不僅由西港省長郭宗朗（Kuoch Chamroeun）親自主持，還有約20名員警陪同，現場湧入10多家柬埔寨當地媒體。「晚安小雞」與阿鬧則雙手上銬、站立在旁，大多時候低頭未看向鏡頭、神情黯淡。

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「柬中時報」報道，郭宗朗在記者會上出示兩人的拍攝腳本表示，「晚安小雞」與阿鬧1月就開始策劃來柬埔寨拍片，先前往金邊沒拍成才到西港，結束後還想繼續去暹粒（Siem Reap）拍攝。

記者會現場除了陳列兩人攜帶如鬼面具、假血等提供拍攝的道具外，戲劇一幕莫過「晚安小雞」與阿鬧15日在記者會上逕直向郭宗朗下跪，一旁員警見狀立刻將兩人攙扶起來。「晚安小雞」與阿鬧接著向柬埔寨與西港當局道歉，懇求柬埔寨政府給他們一次機會。

郭宗朗直白表示，「晚安小雞」和阿鬧犯下嚴重錯誤，不能只是口頭訓斥，如果原諒他們，還會有人繼續抹黑柬埔寨形象。根據柬埔寨法律規定，兩人必須承擔法律責任，將被移送法辦，刑滿後才能驅逐出境。

「晚安小雞」以探勘廢屋、靈異景點等，在網絡上頗有名氣，但人紅是非多，回顧過往爭議，2022年間類似遭不明人士毆打的情節，就曾在彰化、台南的直播上演過。還有一次，「晚安小雞」在台中北區某大樓內，焚燒紙錢稱要超渡小女孩亡魂，當地里長、住戶氣到出面澄清，根本沒發生過所謂命案，屋主更向其提告，團隊4人被警方依公共危險、侵入住宅及妨害名譽等罪嫌，送台中地檢偵辦。

如今，「晚安小雞」在柬埔寨生事被逮，或在當地接受法辦刑滿後再驅逐出境，台灣網民對柬埔寨官方做法幾乎持一面倒肯定立場，批判「晚安小雞」、阿鬧的留言討論甚多，「現在是有規定低能兒才能當網紅嗎」、「別放回來啦」、「台灣網紅真的夠了，一堆惹事的」、「死好！最好被關到哭」、「社會亂源麻煩關久一點謝謝」、「台灣之光，麻煩遣送中國」、「這貨不是翻車好幾次，還不學乖」、「笑死，這次大家很早就下車（指不跟風）了，早就發現怪怪的了」、「頭髮白剃了」。