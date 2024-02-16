4名台灣通緝犯前往馬來西亞企圖詐騙　還沒開工就被警方逮捕

撰文：許祺安
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馬來西亞2月16日表示，4名台灣通緝犯前往馬來西亞企圖設立詐騙呼叫中心基地，剛入境1、2天，還沒開始運作就被警方逮捕。

報道指，這起案件是由台灣及馬來西亞聯手破獲，查獲12部手機、3本護照等，馬來西亞警方已把這4名台灣籍嫌犯轉交移民局。台媒報道稱，4名台灣嫌犯已轉交移民局展開進一步調查，馬來西亞警方也將針對其餘被逮捕的馬來西亞3名男子與1名女子，釐清他們在此案所扮演的角色。

《星洲網》、《中國報》報道，馬來西亞警方1月30日突擊搜查吉隆坡地區2處地點，逮捕4名台灣男子及4名馬來西亞男女，8人年齡介於31歲至44歲之間。

馬來西亞警方召開記者會宣布逮捕4名台灣通緝犯。（中國報）

武吉阿曼商業罪案調查局總監拿督斯里南利召開記者會表示，落網的4名台灣嫌犯此前涉及詐騙和有組織犯罪活動，被台灣警方通緝，隨後企圖在馬來西亞境內設立詐騙呼叫中心基地，但還沒開始營運，剛入境大馬約1至2天就被警方上門逮捕，警方在行動中查獲12部手機、3本護照、1份文件，並扣押2輛轎車。

至於未來要如何處置他們，南利指出，由於嫌犯設立詐騙呼叫中心的計畫尚未開始就被警方破獲，將進一步研究此案後，再決定援引什麼條文展開調查。

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