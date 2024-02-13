台網紅「晚安小雞」闖詐騙園區被毆失聯 傳在柬埔寨海關曾遇麻煩
撰文：聯合新聞網
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台灣直播主「晚安小雞」以靈異探險主題吸引不少粉絲，不過12日晚間卻傳出他在柬埔寨冒險疑似遭暴打後失聯。
據悉，幾日前晚安小雞就曾坦言在過海關時就遇上麻煩。
【懶人包】網紅「晚安小雞」初三闖柬埔寨詐騙園區直播 遭軍裝守衛暴打後失蹤（點圖了解更多）：
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晚安小雞昨（12）日在臉書發文，透露自己已經到了柬埔寨，更提到出海關時被要求使用落地簽證，但他事前早就在國內申辦好電子簽，因此覺得怪異。
但對方一直推拖「需要另一張紙」，他便上網查詢，隨後拿出5美金小費，想不到過了不到1分鐘便快速通關，他忍不住驚呼：「原來（需要另外一份文件）是暗示……我還以為是看我髮型太時髦嫉妒。」（點圖放大瀏覽）：
晚安小雞接著寫下：「不管如何，一切平安最要緊，希望這趟出差可以平安返國」，更預告這次在柬埔寨的時間為期4天，不料第一天開播就碰上意外傳出失聯，今天凌晨他的妻子「愛婆」與傑哥則開直播證實找不到晚安小雞與導遊。
晚安小雞以靈異探險主題吸引不少粉絲（點圖放大瀏覽）：
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