蔡英文喊話北京：台灣從未停下腳步尋求兩岸對話的可能

即將於今年5月卸任的蔡英文表示，在對等尊嚴的前提下，「我們從未停下腳步」，持續地尋求兩岸對話的可能。蔡英文喊話北京，期望逐步恢復雙邊有序交流，增進兩岸人民福祉。



蔡英文16日出席海基會主辦的「2024大陸台商春節活動」，這也是她內任最後一次出席台商春節活動。

蔡英文在致詞時指出，台商一直是台灣經濟發展的關鍵推手，蔡英文特別感謝台商在過去8年來，「面對全球經濟的變局，能與時俱進，和政府攜手合作，分散市場、布局全球，不僅讓兩岸經貿關係變得更健康有序，也大幅提升台灣經濟的競爭力」。

蔡英文重申，在面對地緣政治的起伏，以及相關的經濟變數，台灣始終秉持著「不挑釁，不冒進」的立場，以沉著、穩定的態度，向國際社會證明台灣是可靠的合作夥伴。

蔡英文指出，她知道大家都很關心兩岸的發展，維護區域及台海和平穩定的現狀，不僅是當前國際社會的共識，也是兩岸共同的責任，更是全體台灣人的期待。

蔡英文表示，「我們一直致力維護台灣的民主、自由，和國際盟友並肩同行，自信地走向世界」。而台商朋友都是台灣走向世界，以及維持兩岸和平的重要夥伴，更是台灣經濟發展不可或缺的力量。

蔡英文指出，去年《美台21世紀貿易倡議》首批協定已經完成簽署；台灣也和英國簽署提升貿易夥伴關係協定；另外，台灣和加拿大也共同完成「投資促進及保障協議」的談判，強調台灣正全面深化和各國在經貿上的連結。