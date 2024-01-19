對大陸鬥、拖、和三條路　蘇起：台灣拖不過四五年就game over

台北論壇基金會董事長蘇起出版新書《美中對抗下的台灣選擇》，發布記者會選在大選過後的1月19日舉行。曾任台灣「國安會」秘書長的蘇起表示，台灣對大陸只有「鬥」、「拖」、「和」三條路，選擇「拖」的話，不出四五年就會game over。



從李登輝到蔡英文的「民選國王」

貫穿整部新書有三條隱性主軸，第一條是1997年李登輝修憲，把台灣當時的制度變成「民選國王制」，這在世界政治中極為少見，總統權力甚至比美國總統還大。而且選制採「贏者全拿」，造成台灣所有的政治精英都投進這個遊戲之中，為了贏得權力無所不用其極。此外，政治制度也扭曲了政黨關係，政黨之間完全沒有合作的可能。

蘇起認為，台灣方方面面自斯時起開始沉淪，精英的腦子都花在鬥爭上，而不思建設。現任的蔡英文當然也是「民選國王」，全世界沒有一個總統700多天沒開記者會的。

台北論壇基金會董事長蘇起表示，台灣面對大陸只有「鬥」、「拖」、「和」三條路。（張鈞凱攝）

第二條則是李登輝的「兩國論」，從1999年出台之後，蔡英文開始匍匐前進，「做而不說」，直到2021年換個面貌推出「互不隸屬」論。「互不隸屬」論在2024年大選得到鞏固，獲得民眾的肯定，「兩國論」等於經過25年的沉潛，到現在成為台灣政治體制的一部分，「蔡英文路線」便是如此的來龍去脈。

第三條是台灣外部環境的變化，蘇起指出，過去20多年台灣人都集中在玩選舉的遊戲，可是大家沒有注意到外部世界的變化，中國大陸也在改變，包括美國、歐盟許多外國人都在警告台灣怎麼不注意。「我自己也開始注意之後，越看越覺得越觸目驚心」。在蘇起看來，過去20多年以來，大陸的力量起來了，而美國的力量在往下走，兩者在台海的「黃金交叉」已經過了。

台灣再拖下去還是得面臨「攤牌」

根據以上三條變化線，蘇起在書中整理出了台灣未來可能的九個劇本，簡單概括就是：「鬥」、「拖」、「和」這三條路。蘇起提醒，台灣人如果願意付出代價，那麼可以選擇「鬥」；如果不願意，可以選擇「拖」或「和」。

2024台灣大選過後，台北論壇基金會董事長蘇起出版新書《美中對抗下的台灣選擇》。（張鈞凱攝）

蘇起強調，中國大陸其實沒有像以前那麼重視這次的台灣大選，因為它認為誰上台都差不多。美國方面心裏也有數，把關注的重心轉移到了大陸去。因此，台灣要特別留意外部的風吹草動，尤其是美國的動態，畢竟美國是台灣唯一的保護。

台灣如果選擇「拖」，蘇起研判對台灣只會更糟，頂多只能再拖四至五年的時間，還是得要攤牌。以蘇起對中共的了解，他們從來都不是看事件，而是看趨勢，一個是台灣民意離和平統一越來越遠，另外一個則是中美往鬥爭的方向走，當他們發現這個兩個趨勢已經難以回頭時，中國大陸為什麼還要再等下去呢？「這就是我說game over的原因」。

如果台灣選擇的是「和」，那麼每個政黨都要開始想自己的立場，第一步要有人出來在政黨裏面談，第二步是進一步跨黨來看，第三步才是台灣跟大陸談，一步都少不了。倘若台灣的精英都不去思考這些問題，台灣的命運只能交給老天爺了。

蘇起認為，2024美國總統大選是「核彈級」的「灰犀牛」事件，台灣如何將自己依託在美國身上？（Reuters）

台灣如何依靠已自顧不暇的美國？

至於台灣許多人將未來寄託在美國身上，蘇起則質疑道，美國現在都自顧不暇了，特別是美國給以色列的武器，跟台灣的重覆性非常高，美國給以色列越多，就給台灣越少。而且美國軍事工業陷入衰敗，2024年還有美國總統大選這個核彈級的「灰犀牛」。

蘇起舉例，日前《華盛頓郵報》把特朗普（Donald Trump，又譯川普）形容為「美國的凱撒」，他將會變成為所欲為的獨裁者，連法律都奈何不了他。他感嘆，台灣想依靠的「保護國」，現在是兩位七八十歲的老先生在競爭，兩人走路都有點搖擺，「台灣自己要想清楚，真的要依託在這樣的對象上面？」

既然美國靠不住，蘇起認為台灣必須要靠自己，主動與大陸開啟對話，實際上美國與中共都會鬆一口氣，「台灣可以更有尊嚴地設法解決自己的問題」，這才是台灣的「上策」。問題在於，過去台灣民眾的心態已經習慣「免費的午餐」了，但什麼事情都是有成本的，更何況兩岸對話當然需要努力。