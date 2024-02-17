美軍擬造千艘海上攻擊無人艇護台　台軍側重投入自殺攻擊型無人艇

俄烏戰爭中，烏克蘭多次憑藉無人載具回擊俄軍，突出其不對稱戰力，美台媒體近日披露，美軍與台軍雙邊皆計劃建造「海上攻擊/自殺無人艇」部署台海，用以震攝解放軍攻台行動。



《美國海軍學會新聞網》（USNI News）日前報道，美軍已提案建造數千艘「致命的海上攻擊無人艇」，並稱是阻止解放軍入侵台灣關鍵。

報道稱，最新的無人艇提案與美國海軍目前部署的「幽靈艦隊」船隻不同，續航能力較低，大約僅500至1000海浬，規格要求這種無人艇能自動到達指定地區，並在該區域停留徘徊，感測及反應威脅，最後以至少35節速度衝刺攔截敵方船隻，同時將執行「蜂群戰術」。

報道引述美國官員說法指出，美國海軍計劃在西太平洋或台灣海峽部署使用這類船艇。

美國與台灣皆試圖將無人艇應用於台海防衛。圖為T-38「魔鬼魚（Devil Ray）」無人艇。（取自美國海軍官網）

該報道並稱，美軍此項提案極似前台灣參謀總長李喜明任內推動的「不對稱作戰」整體防衛構想（Overall Defense Concept, ODC）中的「微型導彈突擊艇」，差別是美國將由人力操作的突擊艇改變成無人艇。

根據李喜明卸任後所出《台灣的勝算》一書，寫明「微型導彈突擊艇專案，規劃籌建30艘有人、30艘無人」，台媒分析指，李喜明過去即想到如今美國在做的無人艇，只是他出書時的科技尚不如今日。

根據李喜明的規劃，共計劃建造60艘有人、無人的微型導彈快艇，一艘排水量為50噸、可搭載2枚雄風2型反艦導彈，戰時隱匿在小型漁港，不僅能躲過偵測，目標太小，敵軍武器也無法有效先期進行反制，接獲命令後可以進行蜂群戰術，一同攻擊敵軍大型主力戰艦。

美國海軍中央司令部在波斯灣海域執行「數位利爪」實彈作戰演習，T-38「魔鬼魚（Devil Ray）」無人艇參與其中。（取自美國海軍官網）

台媒《風傳媒》17日報道，台灣軍方以代號「快奇專案」編列逾新台幣8億1200萬元（約合2億港元），由中山科學研究院以2年時間研製出「遙控自殺攻擊型無人艇」。

報道述明中科院過去以「勇武專案」研發無人靶船系統，該系統預留擴充雷達、武器、聲納等模組能量，以執行近岸防衛、攻擊、偵雷、偵潛等任務。中科院在原有的基礎上，研發出的遙控式自殺攻擊型無人艇，時間約為一年，再以一年的時間進行各項作戰測評，因此從2024年起，以代號「快奇專案」編列8億1200萬元啟動研製計劃，期望於2025年下半年完成作戰測評後，2026年可進行量產交由台灣陸軍部署。

台媒分析指出，前台參謀總長李喜明任內提出的微型飛彈突擊艇被推翻，如今台軍方只是換了個名目繼續做。（台灣總統府提供）

報道引述知情人士說法，指由於台灣國防有急需，目前「快奇專案」正在趕製中，同時也結合造船業一同執行，至於配置武器系統，也在設計中。事實上，民間廠商在「快奇專案」執行時，也自行研發出無人艇，軍方甚至看過其測試內容，軍方對於該項小武器的重視性，不言而喻。

台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，微型導彈快艇類似海軍現役的光華六號導彈快艇再縮小版，並配置兩枚反艦導彈打了就跑，射程約可達100公里左右，而自殺無人艇則是成本更低的岸防工具，是用於反制敵人登陸的戰術武器。

蘇紫雲認為，台灣造船技術實屬國際級，建造無人小艇並非大問題，但要控制這些無人小武器，卻是大考驗。蘇紫雲指出，無人艇的唯一短板在於衛星，當無人艇跑出去執行任務後，受到地球曲率影響，如果開始服役後，可能僅能在沿岸20公里左右透過地面控制站控制，倘若未來台灣的低軌衛星上空後，5年後應該就能克服這項問題。