陸艇金門｢越界｣捕魚釀2死　新加坡學者：北京反應溫和或默認違法

本月14日，一艘載有四人的中國大陸快艇進入金門海域捕撈，遭台灣海巡署驅離時拒檢蛇行，隨後翻覆，其中兩人送醫後宣告不治。儘管大陸方面強烈譴責，不過近日有學者分析，北京不太可能為此升級緊張關係；另有學者認為，北京這次反應還算溫和，原因可能是「默認」船隻違法。



涉事快艇本月14日遭台灣海巡署驅離時拒檢蛇行，隨後翻覆。金門第九海巡隊副隊長陳建文說，船上四人落海，後來被海巡人員救起，但其中兩人送醫後宣告不治。翌日，台灣行政院海洋委員會表示，這艘快艇是兩岸加強取締的「三無船舶」，即無船名、無船舶證書和無船籍港登記，是兩岸協同執法共同關注對象，雙方對於此類船舶都會加強取締，強調海巡署無惡性執法，且已聯繫漁民家屬盼協助善後。

國台辦發言人朱鳳蓮則強烈譴責，指一段時間以來，民進黨當局以各種藉口強力查扣大陸漁船，以粗暴和危險的方式對待大陸漁民，是導致這宗惡性事件發生的主要原因。

2名大陸漁民因拒檢船隻翻覆罹難，國台辦發言人朱鳳蓮譴責台灣，並定義為「惡性事件」。（微博＠央視軍事）

事件激起大陸民眾憤慨，在微博，有關此事的帖文有逾5000萬瀏覽次數，還有網民呼籲對台灣採取報復行動。然而，據《時代雜誌》（TIME）報道，儘管台灣海洋委員會海巡署稱這是其執法行動中首次有人致死，但大陸對此事件的反應卻反常地克制。

報道引述新加坡拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）學者何子恩（Benjamin Ho）稱，中共對這起與台灣有關的事件反應相對「平淡」，雖然怨聲四起，但北京不太可能讓事件擴大。新加坡國立大學政治學副教授黃欽浩（Chin-Hao Huang，音譯）則分析，大陸這次反應還算溫和，其中一個原因可能是「默認」船隻的非法行為。

黃欽浩解釋，以合法性而言，誰越界、在沒有適當註冊下操作船隻，那有錯的是哪一方就顯而易見，而且，北京也理解並承認不能在此事件上進一步堅持提出要求，這是因為缺乏發表強硬嚴厲聲明的合法基礎。他又指，漁民死傷並非中共在意的優先事項，事件也許不像戰機或甚至無人機被擊落般重要。