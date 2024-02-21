廈金海域爭端加劇兩岸緊張　賴清德首度三點表態

兩岸近日因金廈海域爭端升溫，緊張情勢升高。新屆台灣總統當選人、民進黨主席賴清德21日在民進黨中常會表示，關於此事要表達三點態度，首先、事後要妥善處理；並且支持台灣海巡署堅定執法；最後，要研議避免未來類似狀況再出現。



據轉述，台灣行政院副院長鄭文燦同日列席民進黨中常會，就近來金廈水域爭端台灣因應狀況，做回顧整理並向中常委報告。賴清德表示，妥善處理、堅定執法、避免再發生，是民進黨對此事的三點態度。

台媒《中央社》報道，大陸籍快艇14日駛入金門海域，拒檢後翻覆釀2死。民進黨發言人吳崢21日在中常會後記者會受訪時，轉達賴清德三點態度，包括，一、中國大陸籍漁船在台灣海巡取締登檢過程中翻覆，導致2名大陸籍人士過世，事後一定要妥善處理；二，民進黨未來會持續支持海巡堅定執法；三、未來也會持續努力關注，避免類似狀況再次出現。

台北市立委、民進黨中常委吳思瑤在中常會後受訪表示，行政部門列席代表、行政院副院長鄭文燦向中常委們報告此事並提到，「台灣站在道理的一方，依法執行守衛台灣漁業安全與漁民權益，都是為所當為，也希望未來避免類似遺憾事件再發生」。

吳思瑤指出，目前掌握的登檢程序，可以清楚看到，海巡相關執法是恪守應當遵循的標準作業程序，並沒有操之在台方的執法過當疑慮，但無論如何，讓金門地檢好好偵辦，也希望在公正超然偵辦之下，讓事件原委清楚呈現。

吳思瑤表示，執法一切依規依法，大陸非法捕撈的漁船，確實是因為自身的高速蛇行，造成此遺憾事件，相信可以在未來偵辦過程，藉由檢調讓事實釐清，賴清德也清楚表示，要妥善因應，確認未來的執法要持續守護台灣與漁民，此外，也呼籲大家要一起做為漁民與執法人員的最強後盾。