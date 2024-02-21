大陸海警強制登船臨檢金廈遊輪　學者：北京「灰色地帶」戰略一環

2月14日，台灣方面稱一艘大陸福建籍快艇「越界」捕魚，金門海巡獲報趕往追緝時，快艇翻船4人墮海。4人先後被救起，其中2人送院搶救後不治，2名生還。事後，大陸海警強制登船臨檢金門金廈遊輪，造成輿論關注。美國有線電視新聞網（CNN）近日引述學者分析，這屬北京「灰色地帶」戰略的一環，藉此測試台灣的反應。



2月19日，福建海警登金門遊艇臨檢30分鐘。（台灣中天新聞）

報道指，多年來，金門與廈門之間的觀光船，讓兩岸遊客得以有機會在免於入境檢查下一窺對岸景色，可如今大陸海警加強對此區域的巡查，導致這條熱門觀光路線也受到兩岸緊張關係的衝擊。

就大陸海警進入由台灣控制的金門水域，新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎分析，這是北京「灰色地帶」戰略的一環，即在未達公開戰爭的底線下，採取脅迫或挑釁行為。近年，大陸在東海、南海及台海採取這類舉措有上升之勢。

莊嘉穎表示，此前從未發生大陸海警登上台灣觀光船檢查，今次北京是想挑釁台灣，看看台方是否會升高緊張局勢，抑或默默接受這類行為。而之所以選擇觀光船作為目標，是因其較受矚目，料有很多帶着相機和手機的乘客，大陸海警試圖削弱、考驗台灣治理這些水域的能力。

莊嘉穎預期，未來數月，大陸將增加「灰色地帶」措施，藉以測試即將在5月上任的賴清德政府是否會做出讓步，或者犯下任何讓北京有機可趁的失誤。他認為，這種緩慢、漸進的行為令人難以強力回應，但若台灣讓步的話，「某種程度也就像割地給北京」。