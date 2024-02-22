陸艇金門翻覆｜台海巡還原經過：陸艇蛇形急轉彎甩尾撞台艇後翻覆

2月14日，大陸漁艇在台灣金門海域翻覆，4人落海，致2死2傷。被指以粗暴手法驅離漁艇的金門海巡隊，卻沒有相關過程的錄影紀錄。21日，兩名生還者返回大陸後，直指台灣海巡船撞翻他們的漁艇，而台方亦終於承認稱「船身多次接觸」，「雙方不慎發生碰撞，漁船當場翻覆」。



今日（22日）台灣「海巡署」在金門召開記者會時說明經過，「海巡署」艦隊分署第九海巡隊副隊長陳建文表示，當日是陸船蛇行急轉彎甩尾撞上台灣「CP-1051」後翻覆，海巡立即進行搜救。不過，記者會現場，台灣海巡並未提供事發當時影片或圖片資料。



陳建文說，當日台灣「CP-1051」艇12時出金門料羅港後依照正常航行速度至復國墩島北方監控、部署海面狀況、待命驅離大陸漁船。

12時52分時，「CP-1051」接獲通報，稱翻覆的陸籍漁艇通過「限制水域、禁止水域」，到達北碇附近開始徘徊作業。而在「CP-1051」抵達後，陸艇依舊在進行作業，1051艇長認為有機會將陸籍漁艇驅離，便部署行動，當時台方2名登檢人員分別在駕駛台右前方及右後方。

金門和廈門之間海域近日發生大陸漁船進入金門的禁止水域爭端。圖為由台灣軍隊把守、隸屬於金門縣的獅嶼，背景中對岸廈門市區清晰可見。（路透社）

陳建文指，台方船隻依照標準登檢作業程序，開啟警示燈與警報器，同時快速向陸籍漁艇前進。台灣艇長指揮靠近陸籍漁艇左舷，陸籍漁艇為躲避台方登檢蛇行、甩尾，在1分多鐘追逐過程中，陸籍漁艇突然往右急轉彎，船尾撞上「CP-1051」艇右前方，因離心力造成反彈而翻覆。

陳建文強調，是因陸籍漁艇突然右轉甩尾撞擊「CP-1051」艇船艏後，失去平衡導致的翻覆。台方「CP-1051」艇馬上迴轉，2名原本要登檢的台方人員跳到翻覆陸籍漁艇上搜索，其中2名陸籍船員很快浮出海面，被台方救起；第3名船員浮出後已失去意識，台「海巡」將人拉上甲板急救。

陳建文表示，當時有詢問2名意識清晰的陸籍船員，是否還有人沒有被救起。得知還有1人未被救起時，台方請求「巡防艇」救援，並先將已救起的1名陸籍船員送到岸邊救護車。其後6搜巡防艇支援搜救，搜救人員在駕駛艙發現最後1名陸籍船員，而該人因被困在駕駛艙，救出時已無意識，海巡人員持續急救，於當日下午4時將人送醫。