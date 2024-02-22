陸艇金門翻覆｜台海巡回應「無錄影」質疑：生還漁民對過程無意見

2月14日大陸漁艇在台灣金門海域翻覆，4人落海，致2死2傷。被指以粗暴手法驅離漁艇的金門海巡隊，並沒有相關過程的錄影紀錄。台海巡署曾於20日表示，由於該艘陸船蛇行拒檢逃逸，負責蒐證的海巡人員在高速追逐狀況下，未拿取器材蒐證。不過，該說法遭到眾多大陸民眾質疑，認為海巡署隱匿真相；國台辦亦敦促台方，給遇害者家屬和兩岸同胞一個明確的交代。



今日（22日），台「海巡署金門0214專案小組」召開記者會，針對質疑回應稱，除了海巡人員，還有2位生還漁民的筆錄與錄影，都說明此次台方是「依法辦理」。但未來會讓所有船隻都裝設密錄器、加強教育訓練檢討。



大陸籍快艇（中）2月14日在金門海域翻覆後，台灣執法船隻與人員在事發現場進行後續工作。（台灣海巡署）

台「海巡署」強調，外界質疑隱匿影片並非事實，執法過程中因高速追逐，船身受海浪影響劇烈晃動，人員須高度專注維持平衡，加上案件發生僅歷時五分鐘，故因高速追逐及時間短暫等因素，致該名負責蒐證人員雖有攜帶手持式錄影設備，但未能使用。

對於，未有全程蒐證影像而導致家屬無法快速了解事實真相，也讓社會有很多爭議，台「海巡署」表示抱歉，並稱已積極配合台「檢方」調查，相信司法機關調查程序必定可還原事實，未來會以該案精進勤務，也加強教育訓練。

台灣「海巡署」召開記者會，說明事故情況。（聯合新聞網）

同時表示，台灣現有CP艇現無裝設全船監視系統，依據配備基準，量級10噸一下的船隻未配備密錄器，因此人員未使用密錄器，未違反相關規定。未來針對該型艇出勤，將全數補足船上4名執勤人員的密錄器。

陸委會副主席梁文傑在記者會上表示，廈金水域常發生此類案件，雖出現有人員不幸死亡的事故發生。至於錄影是否會影響案件事實一事，梁文傑稱，2為生還者在金門相關部門偵訊時，過程都有筆錄、錄影。

台「海巡署」相關負人張忠龍稱，「但生還的漁民有錄影與筆錄，都對執法過程沒有表示意見。」本次案件雖無錄影，但相關事實很明顯。

對於事件造成兩名陸籍人員死亡，帶給死者家屬的傷痛，「海巡署」稱同體大悲，也不樂見其發生，希望全案回歸「執法」個案，不要升高衝突，更希望擱置政治，人道優先。

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