高校最新調查：僅2.4%台灣人認同自己是中國人　創1992年以來新低

周五（23日），台灣政治大學選舉研究中心發布最新調查顯示，台灣民眾僅有2.4%認同自己是中國人，數據創1992年以來新低，而認同自己是台灣人的比率，近4年都超過60%。



政大選研中心周五發布「台灣民眾台灣人/中國人認同趨勢分布」截至2023年12月的最新調查結果，顯示61.7%台灣民眾認同自己是台灣人。整體上，認同是台灣人的受訪者自1992年後就呈現上升趨勢，並在2008年與「既是台灣人也是中國人」拉開差距，近4年都超過60%。

「台灣民眾台灣人/中國人認同趨勢分布」結果。（政大選研中心）

同時，台灣民眾認同自己是中國人的比率整體呈現下降趨勢，從1992年開始調查時的25.5%，降至最新的僅2.4%，這也創下1992年以來新低。至於台灣人及中國人兩種身分都認同的比率則為32.0%。長期來看，除了認同自己是台灣人的比率呈現上升趨勢外，其餘兩者皆呈現下降趨勢。

另一方面，「台灣民眾統獨立場趨勢分布」調查結果顯示，希望永遠維持現狀的比率達33.2%，創1994年調查以來新高，長期呈現上升趨勢，而希望維持現狀再決定的比率為27.9%；盡快統一的比率為1.2%，長年下來皆未超過5%；偏向統一的為6.2%，長期亦呈下降趨勢。希望盡快獨立的比率為3.8%，創逾20年來低點；偏向獨立的比率為21.5%，創近5年低點，但長期而言仍呈上升趨勢。