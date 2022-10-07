不浴火不成詩？民主制度不是台灣反中的共犯結構

台灣「雙十」前夕，蔡英文在一場論壇以「振興再定位與重啟連結」為題，向訪賓倡議一同打造「具有韌性的民主同盟陣線」，老生常談民主夥伴同行、堅定加入美國意志下的印太秩序等話語，形同無意外地預告蔡英文在幾日後的雙十講話內容方針。



事實上，台灣近年糾結於民主同盟概念不渝，對內宣傳不遺餘力，彷彿成為一類標配台獨意識型態的「國策」，配合特定媒體宣傳，「民主同盟護體」的概念已相當程度深入台灣人國際認識的腦海當中。

然而，民主同盟做為台灣政權的一套自我建構，從虛無到虛有，乃至台灣「一步到位」入盟，整個民主入群的過程實則不堪一擊的自我編排——國際間存不存在民主同盟的樣本雛型，本身就是虛假議題，哪怕台灣費盡心機尋得蛛絲馬跡、東拼西湊出了一個堪用的「朋友圈」，入不入盟、加入的深度又何如？

這些距離台灣坐地喊價、不請自來便如在其中太遠；不是台灣喊了同盟、要入同盟，即便同盟，而是國際間他者確實能將台灣視作有意義的同盟者，才有機會為台灣開展實質的盟圈利益。眼下台灣政府除了徒呼負負喊着以民主為同盟締結、吹風反中恐懼外，基本一無所有。

細究蔡英文政府營銷民主同盟，從形而上的民主價值對抗專制政體，到產業面的搭夥民主供應鏈話語，化約台灣深信入盟的條件，即是「自我價值化」與「自我工具化」的最大化，惟利益真空成了台灣片面建構民主同盟的最大杜撰。

首先，若台灣想像的民主同盟雛型為真，雖一定程度也可為一類價值上的利益同盟，但台灣及其利益是否可為共同成員認可的核心，台灣本位與「理念相近國家」各自本位之間將自然產生落差。就舉區域內的日本、韓國為例，兩造對於台灣問題如何切身相關就存在相當大的立場歧義。

日本右翼喊出「台灣有事，等於日本有事」，反映了日本政壇至少在台灣問題上懷抱一定的態度，輔以台海通道是為日本經濟生命線，又中日地緣矛盾難解與日美同盟相依的結構，日本對於台灣問題的支撐力道自然強勁，但在中日關係不可棄的前提底下，日本右翼哪怕再有狂熱挺台，終究有其限度。

蔡英文2022年3月22日與日本前首相安倍晉三，針對台灣加入CPTPP、烏克蘭情勢與區域局勢等議題，進行視頻對談。安倍晉三說，他曾在台灣智庫舉辦的研討會上指出，「台灣有事」等同「日本有事」，以及「日美同盟有事」。（台總統府供圖）

反觀韓國回應兩岸關係與台海局勢，避免置身其中的立場昭然若揭，除了拒斥亂入戰場，也必要顧及中韓盤根錯節的經濟關係。例如韓國總統尹錫悦日前接受美媒專訪，被問及若北京武力攻台，首爾會否支持華府在台的防禦工作問題時，四兩撥千斤稱道，「一旦北京進攻台灣，朝鮮也極有可能發起挑釁。屆時對於韓國而言，以強有力的韓美同盟基礎應對朝鮮挑釁應該會成為最優先課題」，直表「莫管他人瓦上霜」心跡。

區域內「標準民主政體」的日韓在台海問題上都有如此差別對待，又何況區域外被台灣視為理念相近的中東歐國家？台灣近年積極西擴立陶宛、捷克等前蘇聯國家陣地，雙邊政治與社會雖共享反威權統治記憶，但是不具備物質性基礎的信念之誼，終究難沏經濟互依的強度，一如日本思考涉台行動，正因殃及本身利益初衷，所以支持為之，也如韓國盤算涉台殃及利益初衷，所以不為之一般；只要台灣無法突破與外雙邊關係自信念擴及到經濟與安全等實質層面，喜慶雙邊互設代表處既是台灣擴展對外關係的起點，也註定是終點。

立陶宛允許首都維爾紐斯設台灣代表處惹怒中國。圖為駐立陶宛台灣代表處2021年11月18日正式成立並掛牌運作時，駐立陶宛台灣代表黃鈞耀在館牌前與同仁合照。（台灣外交部）

其次，台灣向來樂於宣傳民主同盟深獲各西方國家社會支持，此間既有中西方近年競爭關係白熱化，西方社會對北京好感度的降低，也有因新冠肺炎疫情首發於武漢，西方污名化中國的勢起。如見皮尤研究中心（Pew Research Center）日前發表「中國觀感民調」，結果顯示包含美國、日本、加拿大、德國、荷蘭、瑞典、韓國、澳洲等國，都有超過7成民意對北京反感，此結果正中台灣下懷，彷若西方社會層面的反中就等於挺台，同時也高估了西方的社會意見便足以成為支配各國外交政策的準則。

只不過，挺台的實質面依舊有強弱深淺之分，這類跨國調查的結果也顯示，民主西方同情台灣與願意軍援台灣是兩碼子事，各國願意為台貢獻一己兵力的比例甚低，就連美國民意也左不過8%，言何其他？

美國總統拜登2022年7月28日與國家主席習近平通電話，表示美國的台灣政策無改變，反對單邊改變現狀或破壞台海和平穩定。（AP）

因此，各國民意如何回應其中國觀感，根本無涉於台灣安全確保與否，台灣單方面熱衷鼓譟民主同盟，信以為反中衛台心思人人皆有之，但反映在他國的民意可不這麼想。畢竟台灣語境下的民主同盟只能是虛有其名，否則西方中心主義下的美歐又何來的分歧？

蔡英文政府做小伏低多年，冀盼民主集結、協力抗中，竊以為揪眾浴火即能成詩，實則是以民主綁架民主、企圖將各國拉入自我實現的反中共犯結構。是以，台灣奮力佯稱的民主同盟，極限至多達到價值親近，遠遠不及各式夥伴關係，乃至軍事同盟等具有相應義務、約束與震攝力，是台灣內部搞混其間在先，就休怪民主他國民意與政府決策豈只管門前雪，又難時各自飛。