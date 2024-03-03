台灣海底撈「血旺調味料」驗出蘇丹紅　16分店急下架

具致癌風險的非法定著色劑「蘇丹紅」驚傳流竄全台。台灣桃園市衛生局持續追查檢出蘇丹紅辣椒粉流向，3月1、2日接獲高雄、台南及南投市縣衛生局通知，再有違規產品流入桃園市6家業者，其中包括海底撈「血旺調味料」，16間分店急下架。



據高雄衛生局通知，海順國際食品公司進口之辣椒粉(效期：2025.08.05)經檢出蘇丹色素8ppb，桃園市轄楊梅區美食家食材公司倉儲，入庫牛王牌辣椒粉（細）（高山三櫻椒）總計640包（300g/包），現存217包接獲海順公司下架收回通知後，立即完成退貨。

另津棧國際貿易進口紅辣椒粉，經檢出蘇丹色素6ppb製成海底撈香麻辣粗粉(效期：2025.02.09)計3200包（1kg/包），入庫楊梅區海底撈國際食品公司倉儲，經現場稽查，業者表示產品即為「血旺調味料」出貨至全台16家分店，業者已接獲下架通知除已退貨734公斤，目前各分店陸續回收中並已下架145.846公斤。

台南衛生局通知，久芳生物科技公司購買保欣企業的小米椒粉5000公斤（效期：2026.11.23）檢出蘇丹色素三號4ppb，經查原料製成雞心椒粉(效期：2025.12.21及2026.01.29)2批產品，販售至本市下游廠商3家，豆之家食品科技進貨15公斤(效期：2025.12.21)，本局前往稽查，該原料尚未使用已予以全數封存。

另佳豐食品廠進貨20公斤，查核時見現存17.7公斤，另2.3公斤經製造之食品尚未出貨，衛生局一併封存，象牙企業有限公司進貨40公斤，將持續追蹤業者下架回收。

南投縣衛生局到「母指料王企業」抽驗保欣企業股份有限公司紅辣椒粉A（效期：2026.10.22）檢出蘇丹紅色素6ppb，販售至市內2家製造廠，1家為象牙企業有限公司進貨25公斤，均未使用並已完成退貨，另1家為優雅食公司進貨100公斤，取樣檢驗外尚未使用並已接獲廠商下架通知，產品放置退貨倉中，衛生局現場予以封存99.6公斤待退回製造廠。