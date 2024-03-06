香港旭暉集團涉在台灣吸金50億美金　台子公司總經理等12高管交保

掌握新台幣近千億規模澳豐金融集團在去年5月底倒閉後，全台超過1.3萬投資人受害，被封為台灣史上最大宗金融詐騙案。其中台灣的前總統李登輝家族慘遭詐騙約5.5億元（新台幣，下同，折合約1.4億港幣）。



台媒《聯合報》6日（周三）報道，台灣調查局清查發現，全案幕後首腦是香港旭暉金融集團的香港籍主管劉錦華，劉男扶植兆富、致富、太碁3家台灣子公司，專門販售海外基金詐騙，吸金超過50億美金（折合約392億港幣），台北市調查處昨日（5日）鎖定致富、太碁發動搜索，台北地檢署漏夜偵訊後，依加重詐欺等罪命致富總經理黃天貴、太碁公司執行副總甘嬿琪等12人以20至300萬元新台幣交保。



至於劉錦華是香港人，致富負責人陳偉平、太碁負責人宋安山則是台灣人，3人均在海外未到案。

報道指，號稱資產有千億規模的澳豐金融集團，在台灣銷售逾10年澳豐AA基金，宣稱年利率高達百分之8至10，投資門檻以100萬美金為單位，吸引1萬3千人投資，不乏政商名流、仕紳、醫生、上市公司大老闆，受害人最知名者就是李登輝的女兒李安妮。

李登輝的女兒李安妮。（中時新聞網）

台灣調查局查出，劉錦華以國家為區分，由兆富公司推出澳豐AA基金，宣稱基金是來自塞浦路斯與日本，期滿可贖回本金，每年更換1次基金名稱，光是澳豐AA就衍生出AA1、AA2、AA3共30檔基金，辦案人員去年發動搜索，追查金流發現，兆富、致富、太碁在台吸金超過50億美金。

調查顯示，兆富、致富與太碁3家公司同時存在，兆富主打販售「澳豐AA基金」、致富與太碁主打「TOPWORTH增值型理財帳戶」與「PTUA增值型理財帳戶」2檔基金，誆稱基金來自馬來西亞與印尼，吸金手法是透過說明會招攬投資人，再由業務員以話術洗腦，成功在台吸金詐騙，多數金流不知去向。