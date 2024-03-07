大陸國防預算將增7.2%　邱國正：不做軍備競爭　從沒期待別國協防

根據人大會議周二（5日）提交的預算草案，中國大陸國防預算今年將增長7.2%。在台灣，防長邱國正周四（7日）表示，縱然對岸軍費持續增加，但台軍原則是絕對不做軍備競爭。另一方面，有前日本防衛省高官日前稱不要輕易做出「日本將介入台海衝突」的假設，對此邱國正指，從來沒有期待哪個國家協防，強調台灣要自救。



邱國正表示，中共軍費的確上升很多，不管百分比或是與往年比較都持續增加。對台灣而言，任何軍備投資一定要考量敵情、財力以及台灣的能力等多方面因素，台軍的重要原則是絕對不去做軍備競爭，也沒有這個必要，因為敵大我小、敵強我弱，這是不爭的事實，僅從人員數量、武器、裝備便可見，但軍方在訓練等各方面強化自身。

柳澤協二日前稱台灣不應期待日本協防。（聯合報）

前日本首相安倍晉三曾多次宣稱「台灣有事就是日本有事」，然而，曾在第一屆安倍內閣等時期擔任內閣官房副長官、防衛省防衛研究所所長的柳澤協二日前在台灣參加一場論壇時稱，他不能同意上述論點，並提到雖然日本國內在情感上普遍應該是認同要協防台灣，但面對戰爭的情況，台灣最好是不要期待其他國家的協防、協助，即使日本民間有這樣的情感，也與台灣可不可以期待是兩碼事。

對於柳澤協二的說法，邱國正回應指，從來沒有期待哪個國家，防衛作戰是台澎防衛作戰，軍方沒有哪一個想定是「哪個國家來了怎麼做」。他強調台灣要自救，而這是絕不會改變的。