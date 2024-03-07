台軍神秘導彈部隊｢海鋒大隊｣高調現台東街道　或為反制解放軍艦隊

近年，解放軍海軍出沒台灣東部海域演訓及航行。據台媒報道，周三（6日）台東市區街道出現鮮少曝光且神祕的「海鋒大隊」，惟軍方未回應行動目的。報道指，該導彈部隊可能是在針對解放軍艦隊實施反制。



據《聯合報》報道，當日上午11時多，6輛顏色一致的卡車突然出現台東市區通往臨海路海濱公園街道上，其中3輛車載運物都用帆布遮蓋，且車牌都為軍用車牌，引起路人好奇。

根據影像，車輛外觀顏色為淺灰色，車頭為白色，軍事專家研判確實是鮮少曝光神祕的海軍「海鋒大隊」，其配備陸基型雄風二型與雄風三型反艦導彈，可24小時監控解放軍的動向，並擁有強勁機動性，可隨時轉移陣地，連續實施反擊，對解放軍船艦威脅很大。

專家又指，以往海鋒大隊都會機動進駐台東知本海灘，配合漢光演習，但今次現蹤市區街道，原因可能是進行驗證制海、制空能力，但也不排除是有解放軍船艦於東部海域出沒，因應對方可能從東部海域對台奇襲，而實施導彈追監反制。

另外，報道指，根據台灣政府規劃，各型反艦導彈的產量在5年內總計將達到千枚以上，其中大部分都將交由「海鋒大隊」。目前，除「雄風2」、「雄風3」導彈外，增程型「雄風3」導彈亦已有少量在該部隊部署；2028年，美國售台的100套、共400枚岸基「魚叉」導彈到貨後，亦將交付「海鋒大隊」。