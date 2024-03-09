金門翻船｜台官方稱溝通機制仍在　馬英九批民進黨不懂北京打交道

大陸漁船在廈金海域翻覆案經10多輪磋商未果，大陸代表返回內地前指責台灣卸責，台陸委會發言人8日否認兩岸磋商破局，指待司法調查結果公布，可望啟動下一輪談判。同日，馬英九出言抨擊，廈金漁船翻覆案失去兩條人命，民進黨還是不知道怎麼跟北京打交道，讓台灣陷入不必要的國安風險之中，凸顯兩岸應盡快恢復正常交流的必要。



大陸一艘漁船2月14日在廈金海域遭台灣海巡艇驅離過程碰撞翻覆，致兩人死亡，迄今兩岸代表溝通多日未果。福建省泉州市台辦副主任李朝暉本月5日返回大陸前，批評台灣歪曲事實、推卸責任、沒有解決問題的誠意，「後果由民進黨當局負責」。

+ 1

台灣陸委會發言人詹志宏8日在例行記者會上應詢時回應，有些人士認為這是協商破局，其實是對談判不瞭解，除非雙方宣布永遠不能談，否則沒有破裂的問題。

詹志宏表示，就陸委會瞭解，兩岸雙方已充分表達自己的立場、要求、期待，台灣海巡署也公開表示，有部分事項雙方已有大致共識。待司法調查結果公布後，主管機關應會通知陸方，特別是罹難者遺體要火化或是要送回中國大陸，這些手續都有待繼續協商安排。

同時，詹志宏也對外否認兩岸溝通機制停擺，指雙方在事故發生第一時間，就透過既有聯繫機制達成進一步溝通協商的程式與安排。

同日，馬英九藉出席台灣陸委員前主委賴幸媛新書發表會場合，針對2月14日發生、協商15輪仍無結果的金門翻船案，呼籲民進黨政府要「拿出誠意、釋出善意、解決爭議」，面對問題就事論事、面對家屬將心比心，有疏失就道歉、該賠償就賠償。

2011年2月，時任台灣總統馬英九（右）與陸委會主委賴幸媛。（Facebook／賴幸媛主委）

「民進黨不了解兩岸交流有多重要，從金門海域碰撞就知道，即使失去兩條人命，還是不知道怎麼跟大陸打交道，讓台灣陷入不必要的國安風險之中，亦凸顯兩岸應盡快恢復正常交流的必要」，馬英九致詞時說道。

馬英九自言，在他執政八年期間，兩岸透過制度化交流有效解決許多紛爭，稱他在任內也要求所有台灣部會首長與大陸對應的部會首長，要建立直接聯絡的「德立管道」，有事撥電快速處理。