大陸海警廈金海域常態化執法　北大學者：台海或將出現新治理形態

大陸海警在廈金水域開展常態化執法行動，北京大學台灣研究院院長李義虎研判，未來台灣海峽亦「可能出現新的治理形態」。



大陸籍漁船2月14日於廈金水域遭遇台海巡署緝捕，導致翻覆並致2人死亡後，北京官方宣布在廈金水域開展常態化執法行動。全國人大代表、北京大學台灣研究院院長李義虎在兩會期間受訪表示，「這是落實中國大陸對台灣以及台灣海域擁有主權，而且延伸到實際管控權的重要突破」。

李義虎進一步研判，廈金水域以外，未來台灣海峽亦「可能出現新的治理形態」。

+ 1

對於大陸籍漁船翻覆後，兩岸經過15輪閉門溝通，至今仍未達成共識，李義虎稱，這「表明台灣有關方面在解決這個問題上沒有誠意，也不拿出解決辦法。」

李義虎強調，真相、道歉、賠償是解決該事件的出路，也是解決問題的應有之道、合理之道、人道之道。「因為出人命了，就一定要站在人道主義和兩岸同胞基本利益的基礎上來考慮解決這個問題」。

針對福建海警局日前在廈金海域開展常態化執法巡查行動，並對一艘金門遊艇進行了登船臨檢。李義虎認為，這是在落實中國大陸對台灣以及台灣海域擁有主權，而且從擁有「主權」層面，延伸到實際的管控「治權」，「我覺得這是一個重要突破，會形成從廈金水域，未來可能還在台灣海峽新的治理形態出現了」。

他指出，原來北京宣示過對台灣及台灣的水域擁有主權，但這一次福建海警出動巡查執法，意味著大陸在治權的實際管控方面有了突破，邁出重要的一步。