炎亞綸涉偷拍性愛片調解成功　耀樂：冀案件儘快落幕回歸正常生活

台灣藝人炎亞綸2023年遭控拍攝並持有未成年少年私密片，被依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，一度遭台灣檢方起訴並限制出境、出海。

3月11日，士林地方法院展開第3次庭審，傳喚炎亞綸及留存影片的陳姓被告。台灣傳媒報道，雙方已調解成功，涉案的網紅耀樂露面表情輕鬆表示，「希望這個案件可以儘快落幕，回歸正常生活」。



2023年，網紅耀樂指控在其未成年時期與炎亞綸交往，遭炎亞綸拍攝私密片並外流。士林地檢署偵查時諭令炎亞綸新台幣60萬元（折合約14.9萬港元）交保，並限制出境、出海8個月。

去年11月，士林地方檢察署依製造少年為性交行為電子訊號罪、意圖散布而持有少年性影像2罪起訴炎亞綸。士林地方法院並於去年12月、今年1月開庭，本案採不公開審理。

另外，炎亞綸被控強制性交罪部分，檢察官認為罪嫌不足不起訴；被害人耀樂向台灣高等檢察署聲請再議，去年駁回再議，炎亞綸不起訴確定。

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