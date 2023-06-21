炎亞綸突於記者會向耀樂道歉　危機處理專家：像在踩場觀感反而差

炎亞綸近日遭「抖音男神」耀樂指控，強迫發生性行為，甚至偷拍私密影片、慘遭外流，耀樂6月21日召開記者會說明，炎亞綸也無預警到場公開致歉，讓耀樂爆哭。對此行銷專家認為炎亞綸在責任還未釐清前到現場，反而會讓人覺得是不太負責任的表態，而這樣的危機處理對他本身並沒有加分，反而讓外界對他的印象不太好。



「抖音男神」耀樂6月21日召開記者會，沒想到炎亞綸突然現身，90度鞠躬向耀樂致歉：「我要鄭重說對不起，讓你承受不該承受的，真的很抱歉，對不起！今天是你的記者會，我想你有很多要說，之後有甚麼問題再找我，我會回應。」讓耀樂崩潰地趴在桌上，語畢便離場。

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對此，台灣行銷專家胡桓士表示，危機處理最重要的兩個面向，第一是「危機本身」第二是「外界觀感」。炎亞綸6月21日現身記者會現場鞠躬道歉的做法，給外界的觀感會覺得好像是去鬧場（踩場）的，這樣對事情本身，其實也沒有太大的幫助，因為如果今天是炎本身沒有做這件事情，他去記者會現場澄清或許對事情是有幫助，因為他是要捍衛他的清白，但事實上他也承認他做了這件事，他去了現場除了沒辦法解決外，危機處理上外界對他的形象跟印象也不太好，因此也不太建議這樣的危機處理方式。

胡桓士分析，炎亞綸既然已經先在社群媒體上道歉了，去現場可能只是對方的說法跟自己想要表達的不一樣，所以想要去現場，這樣就容易被人認為在踩場。就算90度鞠躬道歉，胡桓士認為對形象並沒有比較好，既然已經在社群上道過歉，硬要到現場感覺會像作秀。胡桓士表示，如果以這件事情，炎亞綸本來針對事情的始末已經有890字回應了，其實不用再特別出來，只要對方開完記者會，講完如果也沒錯，炎再誠懇道歉，不管同樣透過Facebook或經紀人聲明道歉就好，不用現身只是把場面搞得更混亂。

台灣行銷專家吳育宏表示，這樣的情況跟先前台灣六福村狒狒跑出來的危機處理很相似，有點沒有釐清楚情況就擅自道歉或是還沒釐清處責任就道歉的情況。吳育宏分析，這種危機處理，當下的人事時地物跟責任是甚麼，當你還沒釐清前，擅自做公開發言或表態其實非常危險，因為「如果責任沒有釐清到現場去，你說你有責任，但自己也講不出來，反而有責任會變成不負責任的表態」。可是如果說沒有責任，但還未釐清怎麼知道自己沒有責任，這樣容易遭到對方打臉。

吳育宏認為對方要開記者會都是準備好論述，如果沒辦法在對方的論述上堆疊跟論述，很容易就出現盲點。且如果還沒釐清處就擅自道歉，加上姿態過低其實對當事人來說也不是一個很舒服的事情。像是「這是你的記者會，但我就是錯了」這種發言，等於就是在為一些很模糊的事情道歉，有一點不是那麼理性的成分在，因為大部分道歉都會比較具體。吳育宏分析，到現場去也反而會有點打亂現場原本的節奏，對炎亞綸個人的形象好像也沒有加到分。

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