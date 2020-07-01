建立香港「絕膠經濟圈」　告訴你即棄不等於乾淨

本港兩年前提出的垃圾徵費草案近日胎死腹中，再者，疫情期間人人叫外賣，並產生大量即棄餐具。社會確實應反思在源頭減廢上是否做得足夠。香港有環保團體發起外賣「走塑」行動，告誡大眾不要顧此失彼，執着於「乾淨」、「衞生先行」的迷思，令環境成為犧牲品。

承接上文：疫情下「衛生優先」 環保只能讓路？

甫來到元朗的老馮茶居，舊式公屋裝潢映入眼簾前，先被店外張貼的「抗疫+絕膠」海報吸引。這間主打懷舊點心的餐廳，甚具環保意識，客人要求外賣打包時，員工都會主動詢問：「不如用一個餐盒盛載？」大多數食客都樂意將所有食物裝在同一個餐盒內。雖然，偶爾仍有些食客要求：「分開裝吧。」

「員工新來乍到，我都會提醒他們，主動詢問顧客可否少用餐盒及飲管？食客打電話來下單時，都會主動詢問會否自備餐盒或『走餐具』？」老馮茶居負責人余小姐提到，早於一年多前已鼓勵食客自備餐盒，少用即棄餐具。

疫情期間，老馮茶居的「走塑」計劃多了一班同行者：這些食肆都是綠領行動在元朗區推行「絕膠經濟圈」的參與商戶。

「絕膠經濟圈」資助了15間食肆，每間食肆最多可獲1,000元補貼。只要食客外賣滿30元，自備食物容器及不索取任何即棄餐具，可減免五元。食店為樂意「走塑」的食客提供折扣優惠，藉此提高市民的環保意識。

老馮茶居這間主打懷舊點心的餐廳，甚具環保意識，客人要求外賣打包時，員工都會主動用少些塑膠餐盒。（伍振中攝）

降低營商成本 既環保又省錢

根據綠領行動在4月發表的「港人購買外賣消耗的即棄塑膠」問卷調查，推算全港市民於疫情期間每星期消耗逾一億件外賣即棄塑膠，包括膠飲管、膠餐具、即棄塑膠食物器皿和外賣膠袋。而且，疫情前港人一周大約外賣1,350萬次，疫情期間則外賣2,110萬次，大幅上升了56%。以外賣份數計算，香港人在疫情前每星期購買約2,710萬份外賣，疫情期間則購買約4,710萬份，升幅超過七成。

據綠領行動統計，元朗區的巴打小食是這次「絕膠經濟圈」中表現最好的食肆，最多食客自攜餐盒。

巴打小食的店主Andrew表示，食店一向只做外賣，沒有堂食，疫情期間顧客多了，尤其是政府頒布「限聚令」之後。「有些客人知道『絕膠』行動後，特地參與支持，並表示不用回贈。我會跟他們說，最重要是把這個計劃告訴更多朋友。」他又說，曾有居於港島區的市民特地來光顧，令他十分感動。

巴打小食是「絕膠經濟圈」中表現最好的食肆。（受訪者提供）

「來小食店買三、四十元食物，因為自備餐盒就可以減價五元，十分划算，而且可以養成環保習慣，一舉兩得。」來買小吃的食客，相當認同「絕膠」行動。 此外，亦有食客覺得，願意參與活動的人，其實不會認真計較那三元五塊，純粹是因為活動有意義。

老馮茶居的余小姐亦指出，「當初實施四人限聚令，真的多了許多人來買外賣。」她認為，「走塑」行動除了推廣環保，亦可降低經營成本。從經營角度而言，塑膠包裝也是成本，應省則省。「試想想，食客叫一份外賣，我們就要隨餐跟筷子、湯匙、膠袋等。這些都是成本啊！」

早前香港實施限聚令，當時令很少人選擇在餐廳堂食。（資料圖片）

套餐菜式多樣 難以實踐走塑

儘管「走塑」既可以為環保出一份力，從控制成本層面上，店舖亦有得益，但是，願意參與「絕膠經濟圈」的食肆數目不算太多。綠領行動總幹事何漢威表示，尋找合作商舖的過程並不容易，最大原因是很多食肆難以完全「走塑」。「譬如西餐廳，套餐有薯菜、沙律、主菜等，顧客如果要外賣，很難要求他帶這麼多餐盒。」

那麼，主打輕便小食的巴打小食，理應很容易「走塑」。不過，Andrew亦指出很多「走塑」難題。他舉例，並不是所有食物都可以放在食客自備的餐盒裏。「我們有一款食物是蛋包飯，因為形狀的問題，很難放在自攜餐盒。」

不過，為了身體力行支持環保，有些食客可以「做到好盡」。Andrew記得，有一位食客第一次在巴打小食買了外賣蛋包飯後，留着店舖提供的圓形大膠盒，之後每次過來買蛋包飯，都會自備洗乾淨的膠盒。雖然膠盒以塑膠製造，但清潔過後可多用幾次，也算是為環保出一分力。

巴打小食店主Andrew指出，食肆真要做到完全「走塑」，相當困難。（伍振中攝）

此外，有些食客很有心，主動攜帶餐盒買外賣，但由於餐盒太小，買的小食較多，結果食物都裝不下。「那就沒辦法，我們只好提供即棄器皿。」 雖然，「絕膠經濟圈」活動已告一段落，「走塑」折扣優惠亦已結束，但Andrew表示，將來若有類似活動仍會繼續參與。

若店舖要長期做到全面「走塑」或折扣回贈，會面對不少困難，因為要考量經營成本。「食店的生意剛起步，現在仍有使用塑膠、水松等不可再生物料製成的容器，但我們正在尋找一些更環保的替代品。」Andrew說。

何漢威指出，即使食肆願意為環保出一分力，但基於疫情下的衞生考量，為了讓食客安心，不少食店會主動提供膠匙、水松碗、木筷等即棄餐具。「衞生先行」的前提下，食肆和顧客難以放心「走塑」，因此尋找「絕膠經濟圈」的合作食肆亦甚困難。

「衞生先行」的前提下，食肆和顧客難以放心「走塑」。 （資料圖片）

消除偏見誤解 環保衞生並行

綠領行動解釋，新型冠狀病毒主要是經呼吸道飛沫傳播，外賣的衞生風險是與確診者接觸，或間接在外賣器皿接觸到確診者飛沫。因此，即使使用即棄餐具，不代表能夠阻止病毒傳播。而且，即棄餐具在製造及運送過程中有機會受污染。顧客自備食物器皿，反而更清楚了解餐具的來源，若徹底清洗乾淨，衞生效果更佳。

綠領行動成員建議食肆可以在顧客主動要求時，才提供即棄餐具。余小姐亦贊同「走塑」不等於「不乾淨」，老馮茶居堂食用的食具雖然是重用餐具，但每次使用後，餐廳員工都會清洗兩次，並向食客提供熱水，可即場再沖洗餐具器皿。

余小姐贊同「走塑」不等於「不乾淨」，大眾應該摒棄這些衞生謬誤。（伍振中攝）

早在2003年沙士（SARS）之前，何漢威已經投入環保工作。他憶述，那時社會也有類似的衞生謬誤。當時因為公共衞生危機，抗疫意識提高，社會出現「棄環保換健康」的心態。雖然在疫情之下，注重公共衞生絕對正確，但因為醫學科普宣傳不足，導致社會對「衞生」、「乾淨」的概念存在偏見。

何漢威舉例，2003年很多學校、機構由於衞生原因，大量轉用樽裝洗手液，而不用較環保的肥皂。

何漢威認為，疫情之下，注重公共衞生絕對正確，但因為醫學科普宣傳不足，導致社會對「衞生」、「乾淨」的概念存在偏見。（Getty Images）

「我當時極力提倡使用肥皂，但是，很多人怕不乾淨，這是一個錯誤的觀念，肥皂不可能是滋生細菌的媒介。肥皂的特性就是殺菌，怎可能會養菌，以及不衞生、不乾淨呢？」他認為，公共衞生固然重要，但大眾不需要過度反應，甚至因而破壞環境。

疫情導致「膠」災加劇，源於即棄品較衞生的謬誤。「絕膠經濟圈」背後的理念，就是希望社會能摒棄誤解，明白到環保與公共衞生其實並非對立，而是可以並行。

上文節錄自第220期《香港01》周報（2020年6月29日）《「公共衞生先行」釀塑膠災難 疫下消費模式阻環保之路？》。

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