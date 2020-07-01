疫情下「衛生優先」　環保只能讓路？

新型冠狀病毒肺炎促使人類反思公共衞生的重要性，出於焦慮與恐懼，各國政府、商家及民眾紛紛追求極致的「乾淨」，病毒面前，環境保護的考量只好拋諸腦後。

新冠肺炎疫情導致各國實施出行禁令，停市停業。跨國連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）一度暫停營業及處於半營業狀態，生意額大跌。美國財經頻道CNBC報道，5月份星巴克在美國的銷售額大幅下跌43%，同期星巴克中國分店的銷售額亦下降21%。

星巴克為了挽救銷售額，同時滿足社區的防疫要求及民眾的衞生期望，祭出了「安心買咖啡」活動。公司宣布疫情期間，全球分店皆不會為顧客的自攜杯盛載飲品。該店全部飲品一律以即棄紙杯盛載，以減低病毒傳播機會，藉此避免消費者因為衞生憂慮，減低到星巴克買咖啡的意欲。

公司宣布疫情期間，該店全部飲品一律以即棄紙杯盛載。（Getty Images）

來自英國的跨國連鎖咖啡店Pret A Manger都有類似措施，衞生起見，不再為顧客提供的可重用杯子盛載飲品。

改變經營策略 拓展自取分店

新冠肺炎疫情使很多餐廳、咖啡店、酒吧的生意驟減。但疫情也帶來一個契機，讓商家重新思考經營策略。

星巴克未來的實體店舖的經營模式亦會出現變化。由於租金及工資成本壓力，星巴克計劃在美國關閉400間有座位的分店，並開設300間「自提分店」（pickup-only store）。同時，公司亦會簡化網上應用程式的下單程序，鼓勵顧客先下單，再到分店自取飲品。

星巴克暫停使用可循環利用的杯子。圖為紐約一間星巴克提供免下車購餐服務。（Getty Images）

短期來看，這是星巴克基於公共衞生的實際考慮，希望減少顧客在店內聚集，同時保持生意額；長遠而言，這是借助疫情契機而擴張「自提分店」、壓縮經營成本的策略。

星巴克仍未宣布何時才會重新接受顧客提供可重用器皿，但可預計至少在疫情仍然持續肆虐的一段頗長時間，公司出售的飲品都會以即棄紙杯盛載。當星巴克繼續強化外賣自取的銷售模式，即棄紙杯、塑膠杯蓋等棄置物的數量只會不跌反升。捨環保換健康的安心措施，在「衞生先行」的社會共識下，某程度上由環境承擔了代價。

捨環保換健康 即棄未必衞生

可是，即棄餐具真的乾淨嗎？「不少研究表明，即棄餐具未必等於衞生。」香港綠領行動總幹事何漢威認為，消費者對「即棄」存在太多幻想。即棄餐具、杯子等用品經過生產、包裝、運輸等工序，有可能在傳播病毒。英國零售商協會（British Retail Consortium）亦表示，未有證據顯示，使用可重用器皿會帶來衞生風險。其實，不少民眾仍有「即棄等於衞生」的謬誤。例如很多人認為即棄的外科口罩比可清洗重用的口罩更衞生乾淨。

全球實施居家令，部份餐廳食肆暫停提供堂食服務，外賣服務的需求急速上升。譬如在美國，截至5月份的網上外賣平台銷售量，比去年同期增長逾一倍。接近三成的美國消費者表示，在5月份曾經至少一次在網上平台叫外賣。外賣食品多以塑膠器皿和膠袋盛載，並附上即棄餐具，無疑為環境帶來很大傷害。

疫情爆發前，各國政府一直推動環保政策減少都市固體廢物，如鼓勵民眾自備購物袋、少用塑膠飲管等，冀進一步加強社區環保意識。但是，隨着疫情而來的恐慌、公共衞生觀念的轉變，很多人「捨環保換健康」，各地的環保措施「行倒車」。無論商戶或政府部門，皆因衞生的顧慮，擱置或暫停計劃推行或正在實施的環保措施。

美國一間慈善團體在分配食物，準備發送給當地社區的有需要人士。（Getty Images）

英國環境、食品及鄉村事務部早前宣布，禁止公開販售塑膠飲管、塑料攪拌棒、塑料棉花棒的禁令，基於新冠肺炎疫情仍未緩和，在疫情限制令和公共衞生的考量下，將會由4月底延期至10月才正式生效。

今年1月，泰國政府禁止主要零售商店主動派發膠袋，冀減少都市塑膠廢物數量，惟疫情下，剛啟動的法例行之失效，現時當局推測國內塑膠廢物數量將會繼續上升三成。再者，消毒衞生用品的用量飆升，如口罩、洗手液、漂白水、濕紙巾，而且這些消毒衞生用品的盛器幾乎都由塑膠製成，例如承載洗手液的膠樽、包裝濕紙巾的塑膠袋。消耗量飆升的外科口罩，其原材料無紡布亦含塑料。

塑膠廢物數量激增，可說是全球性現象。泰國環境協會指出，曼谷市4月份的塑膠消耗量，比一年前增加62%；新加坡國立大學的調查顯示，當地實施類封城的「阻斷措施」期間，額外產出1,334噸塑膠廢物，重量等同於92架雙層巴士。

世界經濟論壇發表的文章提到，英國在2至4月期間，消耗了超過十億件含有塑膠物料的個人防護裝備；意大利都靈理工大學的專家估計，意大利逐步寬鬆防疫禁令同時，全國每月需要用上十億個口罩；中國口罩產能達到最高峰時，日產量達1.16億個。世界自然基金會指出，只要全球有1%用過的口罩被不適當地棄置，包括被丟進海洋或河流，都會造成極大污染。

含有塑膠物料的個人防護裝備處理不當，最終淪為海洋垃圾。（Getty Images）

電商頻發大財 地球蒙受大苦

塑膠廢物激增的另一「元兇」，還要數到疫情期間賺到盆滿缽滿的電商巨頭。疫情期間，網上購物已成為人們在居家令期間購買日常所需的主要方式。電商銷售量暴增，令不少人憧憬疫情加速「電商時代」的來臨。美國最大電商亞馬遜（Amazon）在2020年第一季的銷售額達到755億美元（約5,851億港元），比去年同期多出26%。3月份疫情高峰期，亞馬遜網站的訪客高達25.4億人次，比去年同期高出65%；同樣受惠於疫情，中國電商阿里巴巴在3月份的日活躍用戶超過3億。另一大電商京東，今年首季銷售凈收益達525億元人民幣（約575億港元），比去年同期增長38.2%。

基於疫情期間的公共衞生安全考慮，很多電商物流網絡在運輸貨物的過程中，尤其是酒精搓手液、藥物、日常食品及飲料等「防疫必需品」，都會大量使用塑膠包裝，以確保衞生。一件貨品可能用上兩至三件塑膠袋包裝，這些包裝袋通常用完即棄，垃圾量不可小覷。

電商物流過程，耗用大量塑膠包裝。（資料圖片）

「人們偏好預先包裝好的產品，覺得這樣比較安全。」英國大型超市Tesco行政總裁Dave Lewis說。英國塑膠聯盟（British Plastics Federation）亦表示，物流供應商在疫情期間，「沒可能在不用塑料包裝的情況下送貨。」電子零售商務的營業額愈高，物流送貨次數愈頻繁，包裹、送貨過程中的塑膠消耗量就愈多。最終受害的正是苟延殘喘的地球。

如果網上購物是無法逆轉的大趨勢，電商有何方法減少對地球的傷害？在美國，新興電商模式應運而生。電商平台Loop以「零浪費」招徠，標榜物流過程不會運用即棄包裝物品。顧客在Loop網站看到各大品牌的貨品，如Häagen-Dazs雪糕及The Body Shop茶樹油，全部產品都以可重用的不銹鋼容器承載。當顧客下單後，物流公司會把貨物放在自家設計的回收箱，然後送到府上。產品用完後，公司會免費上門取回容器及回收箱，並將容器送去消毒重用。顧客既可享受電商服務，亦可避免浪費資源。

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※ 電商平台Loop的實際運作過程 ※

上文節錄自第220期《香港01》周報（2020年6月29日）《「公共衞生先行」釀塑膠災難 疫下消費模式阻環保之路？》。

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