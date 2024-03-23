莫斯科恐襲｜俄羅斯提2個證據　指烏克蘭涉案　前總統：血債血償

位於俄羅斯莫斯科西北市郊的克拉斯諾戈爾斯市（Krasnogorsk）的克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall，又譯番紅花市政廳）音樂廳發生恐怖襲擊，多名槍手闖入音樂廳亂槍掃射，傷亡慘重。伊斯蘭極端組織ISIS在其Telegram的頻道聲稱對事件負責。俄羅斯聯邦安全局（FSB）稱，是次襲擊經過周詳策劃。



國際文傳通訊社（ IFAX）引述FSB稱，4名兇徒在案發後往俄烏邊境方向逃去，以及他們與烏克蘭方面有聯繫。

襲擊發生後，烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）回應事件，否認烏克蘭與之有關。他稱烏克蘭正與俄羅斯作戰，強調一切將在戰場上決定。

俄羅斯與烏克蘭戰爭：白羅斯總統盧卡申科（左）2023年2月17日在莫斯科市郊會見俄羅斯總統普京（右）（Reuters）

普京通電盟友 合作反恐

俄塔社23日引述克里姆林宮的話稱，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）已與白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）通電話，確認願意合作打擊恐怖主義。

俄新社（RIA）23日引述俄羅斯國家杜馬國防委員會主席卡爾塔波洛夫（Andrei Kartapolov）稱，如烏克蘭被發現是今次襲擊的幕後黑手，俄羅斯會在戰場上作出明確回應。

俄前總統：必須「血債血償」

俄羅斯國家杜馬主席沃洛金（Vyacheslav Viktorovich Volodin）23日較早時強調，「製造這場駭人聽聞的恐怖襲擊的敗類必須被消滅。」

俄羅斯安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）23日也警告說，此次恐怖襲擊的參與者必須「血債血償」。如果確定襲擊者受烏克蘭方面唆使，俄方就必須將其找到並予以消滅。