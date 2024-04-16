朔爾茨訪華：二次中國行很講究、很務實

應中方邀請，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）於4月14日至16日對中國進行正式訪問。朔爾茨在訪問重慶、上海之後，最後到北京，習近平同他就雙邊關係和共同關心的問題交換意見。德國是西方大國，德國總理訪問中國，自然引起國際社會的廣泛關注。



而朔爾茨此行，既有別於美國財長耶倫（Janet Yellen）、國務卿布林肯（Anthony Blinken）訪華施壓中國的不懷好意、虛情假意，又不同於越南國會主席王庭惠訪華「同志」的「革命友誼」，而是要以中德建立全方位戰略伙伴關係10周年為契機，堅定表達中德之間不會脱鈎、不能脱鈎的友好之情和明確態度。



首先，朔爾茨能夠訪華、而且是任內第二次訪華，這在西方大國中已是無出其右的標誌事件。尤其是在俄烏戰爭陰雲密佈、西方普遍指責中方支持俄羅斯對西方構成威脅和挑戰的當下，朔爾茨此行受到中方的熱烈歡迎，卻在西方內部倍受質疑和批評。坦率地說，朔爾茨跟他的前任默克爾相比，不算是親華派，但他在西方大國中，仍能展現對華友好的姿態，也是非常難能可貴的。

朔爾茨訪華：4月15日，德國總理朔爾茨乘坐專機抵達上海虹橋國際機場。（Reuters）

而且，朔爾茨展現的頗有技巧和「心意」。首先，4月8日，也就是朔爾茨訪華前夕，他突然在TikTok上發布了第一條帖子，儘管是為了爭取更多年輕選民，而且西方媒體聲稱存在「廣泛的安全擔憂和虛假訊息擔憂」，但朔爾茨依然固執己見，成為最新一位入駐TikTok的西方領導人。

在朔爾茨訪華前夕開設TikTok賬號是「偶然舉動」嗎？這顯然是朔爾茨的有意為之。在西方部分政客以所謂「安全擔憂」為由打壓TikTok之際，朔爾茨在2月底就明確表示，希望德國政府在TikTok上開設賬號。在朔爾茨入駐之前，德國總理辦公室也已經對該平台進行了評估，確認TikTok是安全的。

德國總理朔爾茨4月14日至16日對中國進行正式訪問。朔爾茨訪華首站為重慶，4月14日一行人在渝中區參觀。（新華社）

朔爾茨這份「見面禮」，可不是伴手禮那樣僅有禮節性和儀式感，無論從爭奪年輕選民還是表達對華友好來看，都是匠心獨運、可圈可點的。朔爾茨用行動表明，這回在對待TikTok一事上，德國不會象對待華為那樣追隨美國。

朔爾茨的「講究」還體現在訪問中國的「第一站」。朔爾茨這次的第一站是先到重慶。為什麼要先到重慶呢？早在2011年3月開行的渝新歐鐵路，就成為重慶與歐洲重要物流集散地、德國杜伊斯堡（Duisburg）的大通道，首開中歐班列先河，成為共建「一帶一路」的先行者。在德國杜伊斯堡港，抵達這裏的所有中歐班列中，渝新歐線路開行數量、運送貨值最多。

渝新歐德國分公司還在此建立了一個海外倉，這是中歐班列中唯一擁有產權的海外倉。海外倉距離杜伊斯堡港僅3分鐘車程，貨物在此倉儲可迅速分撥到周邊國家和地區。得益於中歐班列的蓬勃發展，杜伊斯堡由鋼鐵之都轉型為歐洲物流中心。而重慶藉助渝新歐鐵路，成功打造全球最大筆電製造基地，從內陸腹地走向開放前沿。

渝新歐鐵路由重慶作起點，途經哈薩克、俄羅斯、白羅斯、波蘭，終點為德國杜爾斯堡。

此外，重慶是中國西部重要經濟中心，德國許多重要企業都在這裏投資，包括博世、巴斯夫到大陸集團等，是德國重要的投資目的地。在2023年的中德貿易中，貿易額高達2531億歐元，中國連續第八年成為德國第一大貿易伙伴，德國對中國的直接投資也按年增長4.3%，總額達119億歐元，創下歷史新高。

朔爾茨到重慶，主要是參觀博世氫動力系統重慶有限公司，是德國博世集團與中國慶鈴汽車集團合資成立的企業，配備博世最大的甲類燃料電池（總成）研發中心，是在重慶落戶的「西部氫谷」示範項目。朔爾茨訪華第一站選擇重慶，絕不是心血來潮，而是有着中德之間深厚的商業合作支撐，是有意為之，經過深思熟慮的。

最後，顯而易見的是，這次朔爾茨中國行自然是為經貿而來。在美西方將中國定義為「戰略競爭對手」、「制度性對手」，德國政府去年制定「中國戰略」的背景下，朔爾茨頂住壓力，率龐大商業代表團兩訪中國，表明其理性務實的對華外交路線，此舉最符合德國的最大利益。

朔爾茨訪華：德國總理朔爾茨在位於重慶市九龍坡區的德國巨企博世（Bosch）氫動力系統（重慶）有限公司參訪。（新華社）

在朔爾茨與習近平的會晤中，習近平直接指出，中德互利合作不是「風險」，而是雙方關係穩定的保障、開創未來的機遇。無論是機械製造、汽車等傳統領域，還是綠色轉型、數字化、人工智能等新興領域，兩國都有合作共贏的巨大潛力亟待挖掘。

中德兩國都是以實業立國，都支持自由貿易和經濟全球化。雙方要警惕保護主義抬頭，堅持以市場眼光和全球視野，從經濟規律出發，客觀、辯證看待產能問題，多探討合作。中國堅持對外開放基本國策，希望德方為中國企業赴德發展提供公平、透明、開放、非歧視的營商環境。

雖然從報道上看，朔爾茨僅表示，當前，德中關係發展良好，雙方各層級、各領域交往密切。但朔爾茨特別指出，對德中兩國企業界的緊密良好合作印象深刻。而事實的情況看，在美西方一再要求美歐企業「去風險」和分散投資，防止中國存在「安全隱患」的大背景下，90%的徳企不但不撤出中國，反而已經或計劃增加在中國的投資，大眾汽車計劃在中國投資25億歐元，擴大在安徽的生產和創新中心，西門子將加碼11億元人民幣，擴建位於成都的數字化工廠，平台、寶馬、默克集團（Merck Group）等都有對華投資的新計劃。

其實都是實際行動證明，朔爾茨和德國企業界希望抓住中國擴大開放的機遇，與中國合作發展，互利共贏。

德國總理朔爾茨訪華首站為重慶，4月14日在江北嘴了解中德合作「水監測」科研項目。（新華社）

朔爾茨這次訪華，跟他第一次訪華一樣，隨行人員是豪華的商業天團，除了三位內閣部長外，還包括德國多個行業頭部企業的領頭人，如巴斯夫、西門子、平治、寶馬、拜爾等，他們中有些人剛參加過中國發展高層論壇2024年年會，現在又隨團再來，足可見對中國市場的不離不棄、欲罷不能。

自詡中國人民老朋友的美國總統拜登，上任後還一次沒訪問過中國，而他的前任特朗普好歹也有個瀛台夜話。在對華貿易戰展開後，脫鈎、去風險說法不窮，標榜與中國友好的法國總統馬克龍僅參加過一次上海進博會。而朔爾茨已經第二次踏上中國大地，這次還同習近平散步交談。朔爾茨絕對可以說是頂着壓力為友誼而來，為商貿而來，為中德、中歐的合作而來。朔爾茨的兩次中國行，其實兩個字最能概括——務實。恰恰是這份務實，中方對朔爾茨整個中國行的接待和安排也都很務實，很能體現出中德兩國以實業立國的腳踏實地。