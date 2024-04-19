多國縱表態支持　巴勒斯坦「入聯」仍盤根錯節

多國近日相繼表態考慮承認巴勒斯坦國，但受訪學者稱，這是各國為安撫國內輿論、展示對以色列持更強硬立場的「象徵性表態」，無法對以哈衝突和中東局勢起到實質影響。



本文獲《聯合早報》授權轉載；撰文：陳婕洺



眼下加沙地帶人道主義危機急劇惡化，西班牙、比利時、愛爾蘭、英國、澳洲等近期紛紛表態支持「兩國方案」，考慮承認巴勒斯坦國並支持巴勒斯坦成為聯合國成員。但美國多次強調，聯合國不是討論巴勒斯坦國家地位的場所，認為巴勒斯坦建國應通過以巴談判達成。

華盛頓近東政策研究所常務董事兼高級研究員辛格（Michael Singh）向《聯合早報》分析，對以色列而言，中國、歐洲等國理所當然會支持巴勒斯坦建國，所以他們說要承認巴勒斯坦國只是象徵性表態，不會對以色列構成任何壓力。

辛格說，近期表態的國家只是因應國內政治壓力，也「因為它們幾乎沒有其他影響地區局勢的途徑」。

在辛格看來，這些國家其實做錯了決定。「那些無條件承認巴勒斯坦建國的國家正在失去一個推動巴勒斯坦進行改革和促成以巴談判的機會。」

2024年4月15日，在紐約的聯合國總部，聯合國安理會就伊朗襲擊以色列舉行緊急會議。聯合國安理會14日就伊朗襲擊以色列舉行緊急會議，聯合國秘書長古特雷斯在講話中敦促各方保持最大限度的克制。（新華社）

安理會就巴勒斯坦成員資格表決

4月2日，巴勒斯坦常駐聯合國觀察員致函聯合國秘書長，要求重新審議巴勒斯坦2011年要求成為聯合國成員的申請。聯合國安理會隨後將申請交由接納新會員國的委員會審議，這是13年來，安理會首次同意審議這項申請。

不過由安理會15個成員組成的委員會，在上週舉行的閉門會議上未能達成共識。

阿爾及利亞已代表阿拉伯國家提出決議，要安理會接受巴勒斯坦為成員。安理會將在4月19日就此表決。但要通過決議，巴勒斯坦須獲安理會15個成員國中至少九國的支持，而五個常任理事國中國、法國、俄羅斯、英國和美國不能投反對票。決議還須提交給聯合國大會表決，並獲三分之二多數票才能正式通過。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院兼任高級研究員多西（James Dorsey）接受《聯合早報》採訪時說：「巴勒斯坦正試圖利用加沙戰爭的後果，積極爭取成為成員國。不過，即使巴勒斯坦成功在來臨的安理會決議中獲得歐洲成員國的支持，美國主張以直接談判解決以巴衝突的長期立場也不會改變。」

換言之，巴勒斯坦成為聯合國成員的決議不可能通過。

美國國會在1990年代還通過了兩項法案，如果聯合國機構讓沒有「國際公認」國家屬性的組織成為成員，美國將不得為其提供資金。美國駐聯合國副代表伍德（Robert Wood）本月初就提醒，若聯合國批准巴勒斯坦成為成員國，「給聯合國的資金將被切斷，因為我們受美國法律約束」。

2024年3月25日，聯合國安理會就呼籲加沙（Gaza）即時停火的決議案表決，美國代表格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）投下棄權票。（Reuters）

各國表態或為向美國施壓

上海國際問題研究院教授李偉建告訴《聯合早報》，華府長期主張以談判解決巴勒斯坦問題，但談判無法徹底遏阻阿拉伯和猶太兩大民族的衝突。「新一輪以哈衝突讓越來越多歐洲國家開始意識到，全面落實兩國方案和支持巴勒斯坦國，才是從根源上解決巴勒斯坦問題的方法。」

2024年3月29日，在北愛爾蘭貝爾法斯特的「國際牆」（International Wall）有巴勒斯坦旗幟與北愛旗幟（不在圖中）並排隨風飄揚，表達支持加沙。（Reuters）

於1988年宣布建國的巴勒斯坦，於2012年獲得聯合國觀察員國地位後，巴方便積極爭取成為正式成員國，因為這等同於承認巴勒斯坦的國家地位。目前聯合國193個成員國中，已有140個國家承認巴勒斯坦國。

李偉建說：「即便巴勒斯坦無法在來臨的會議中入聯，但若表決同意的國家越來越多，持反對意見的美國或在安理會陷入孤立，威脅其全球領導力，這顯然不是華府樂見的結果。」

辛格同樣認為，各國表態承認巴勒斯坦國更多是為了向美國施壓。「除了使他們跟以色列的關係惡化外，這些表態沒有實際效用。不過這些國家……可能希望這能向拜登政府加大施壓，讓美國減少對以色列的支持。」