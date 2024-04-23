美國外交進入大選垃圾時間　布林肯訪華重在交易而非交涉

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）4月24日至26日訪華，這是布林肯五年來第二次訪華。去年6月布林肯訪華最重要的任務將間諜氣球事件翻篇，並為中美領導人三藩市會晤做準備。時隔一年布林肯再次訪華用意何在？美國方面宣稱要在中國向俄羅斯對烏克蘭的戰爭提供協助、台灣、禁毒等領域同中國進行探討。

而眾所周知今年是美國的大選年，拜登（Joe Biden）政府的外交政策已經進入了垃圾時間。布林肯此訪中美能夠就何種問題達成共識？美國希望在何種問題上同中國交涉？目的是什麼？去年布林肯訪華是經中美雙方商定訪華，而此次布林肯是應邀訪華，中國希望通過布林肯訪華達到什麼樣的目的？

與布林肯要在俄烏問題上向中國交涉同步，美國媒體報道說，美國正在起草可能切斷中國一些銀行與全球金融體系聯繫的制裁措施，為華盛頓最高特使提供外交籌碼，美國官員希望此舉能阻止中國對俄羅斯軍工生產的商業支持。在分析人士看來，布林肯將中國在俄烏問題上對俄羅斯的支持當做重大事態來處理，可謂一箭多雕。

2023年6月19日，中國國家主席習近平在中國北京人民大會堂接見美國國務卿布林肯。（REUTERS）

首先可以進一步捆綁中俄，分裂中歐關係，歐盟在美國的舉措之下不可能對中國支持俄羅斯不聞不問，在大斗爭的時代背景下，為了應對中國，歐洲必然選擇同美國站在一起。此為美國的一重目的。第二重目的是制裁中資銀行，相當於挑起金融戰的開端，是美國藉助自身強大的經濟金融實力向中國施壓。

第三重目的，前不久擱置很長時間的對烏克蘭600億美元援助在在國會眾議院獲得通過，此舉在穩定烏克蘭作戰信心方面有着重要作用，此時美國將問題的矛頭轉向中國，打造對華強硬的形象，為拜登的競選活動增色造勢。

第四，中國對俄羅斯有一定影響力，美國是否會以中國支持俄羅斯為切入點來倒逼中國在俄烏衝突解決過程中能發揮一定的作用？不能排除這樣的可能。中國要說明沒有偏袒支持俄羅斯很容易陷入需要自證的邏輯。先將中國拉入局，才能談中國該發揮何種作用。

美國挑起這個話題，進可以施壓中國，退可以以制裁為開端以合作為結束，中美有談判的空間。

早在2018年12月習近平與美國前總統特朗普於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯共晉晚餐，會上習近平就同意將芬太尼列為管制藥物。從過去幾年中美芬太尼合作時斷時續看，該議題已經是中國製衡美國的手段。（路透社）

在台灣問題上，中美有非常大的探討空間。台灣新總統就職典禮前後，台海局勢如何發酵，這些都是備受關注的。台灣是美國手中的棋子，是用來發揮作用的。佩洛西訪台造成的影響剛剛平息後，布林肯顯然不是為了在台灣問題上對華下通牒而來。美國會以何種姿態對待台灣新政府不是不可談判的。

特朗普政府時期，芬太尼貿易就是中美貿易談判的一部分。拜登政府也將解決鴉片類藥物危機作為其政府優先事項之一。該話題對於爭取選民支持的重要性不言而喻。中美領導人2023年三藩市峰會上就禁毒等事項達成共識，布林肯此訪關注禁毒事宜，本質上是希望中國履行承諾配合全面打擊芬太尼走私。

總體來看，布林肯此訪是中美政治經濟軍事等各領域溝通恢復之後的一次訪問，是為後半年美國選戰進入白熱化做鋪墊的一次訪問，也是布林肯全力為拜登助選的一次訪問。交易的意味遠大於交涉。

兩國關係在大選敏感時期不可避免發生動盪，中美軍事溝通全面恢復為兩國關係的不出格奠定了基礎。既然拜登政府已經進入垃圾時間，那如何將垃圾時間利用好是關鍵。中美談什麼，怎麼談，能夠達成什麼交易，這是管理兩國關係的一部分。中美關係的深度和廣度決定了中美要談的話題絕非僅僅是布林肯提出的議題，北京有可能會將其他的議題當做談判的籌碼。