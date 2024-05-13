王毅總結習近平訪歐提夫人外交　稱彭麗媛提升中國軟實力

中國國家主席習近平結束六天訪歐行程後，中共政治局委員、外交部長王毅對媒體總結此行時說：「夫人外交是此次訪問的亮點。」王毅還形容習近平夫人彭麗媛的魅力外交，「對提升中國軟實力發揮積極作用」。



受訪學者指出，夫人外交是各國推動柔性外交的重要組成部分，有利於展現一國軟實力及柔美形象。另一方面，彭麗媛近期公開活動積極，也很有吸睛效果，引起外界注意。

同三國領導人夫人友好交流 與當地婦女學生親切互動

據中國外交部官網星期六（5月11日）發布的消息，王毅在習近平訪歐行程結束之際，向隨行記者介紹此訪情況時說，夫人外交是此次訪問的亮點，彭麗媛不僅陪同習近平出席20多場活動，同法國、塞爾維亞、匈牙利三國領導人夫人開展友好交流，還與當地婦女、學生親切互動，鼓勵他們更多學習中文、了解中國。

王毅介紹說，彭麗媛還應邀訪問聯合國教科文組織總部，接受擔任教科文組織促進女童和婦女教育特使10周年榮譽證書，「彭麗媛教授的魅力外交對增強外國民眾對華好感度、提升中國軟實力發揮了積極作用」。

國家主席習近平夫人、聯合國教科文組織促進女童和婦女教育特使彭麗媛5月6日在巴黎應邀參訪聯合國教科文組織總部並會見阿祖萊總幹事。(新華社)

習近平5月5日至10日對法國、塞爾維亞、匈牙利三國進行國事訪問，是他時隔五年再度訪歐。

這期間，彭麗媛陪同並亮相多個外交場合，包括法國總統馬克龍在巴黎榮軍院舉行的歡迎儀式、在愛麗捨宮舉行的歡迎晚宴、在法國西南上比利牛斯省舉行的中法元首小範圍會晤；塞爾維亞總統武契奇在貝爾格萊德塞爾維亞大廈舉行的歡迎宴會；匈牙利總統舒尤克和總理歐爾班在布達佩斯舉行的歡迎儀式等。

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北京師範大學政府管理研究院院長唐任伍接受《聯合早報》採訪時分析，夫人外交是各國推動柔性外交的重要組成部分，不僅有利於加強與世界各國聯繫，也展現一國的軟實力及柔美形象，在外交場合中能與元首外交相得益彰。

唐任伍指出，加強文化藝術、青年交流也是中國領導人此次訪歐的重要主題之一，彭麗媛不僅有國際影響力及聲譽，在歌唱藝術方面的造詣也讓外界印象深刻，對提升中國國際形象起到很好作用。

除了與習近平在外交場合中一起亮相，彭麗媛在習近平訪歐期間也有不少單獨活動，包括5月6日在巴黎參訪聯合國教科文組織總部並與該組織總幹事阿祖萊會面，與法國總統馬克龍夫人布麗吉特參觀奧賽博物館；5月8日與塞爾維亞總統武契奇夫人塔瑪拉參觀塞爾維亞國家博物館。

習近平2024年5月8日抵達匈牙利，總理歐爾班與歡迎隊伍在場迎接，歐拉是歡迎隊伍其中一員（影片截圖）

在訪歐第三站，彭麗媛5月9日先同匈牙利總統舒尤剋夫人納吉參觀布達王宮並茶敘，後與匈牙利總理歐爾班夫人雷沃伊在布達佩斯，參觀已成立20年的匈中雙語公立學校。中國官媒央視《新聞聯播》對彭麗媛在歐洲的這些行程，進行了詳細報道。

彭麗媛上次隨習近平出訪，是去年12月對越南進行兩天的國事訪問，也是她三年疫情後首次在境外亮相。王毅當時評估元首夫人外交為習近平訪越增添許多温度和色彩，其魅力外交充分展現了「可信、可愛、可敬的中國形象」，為拉近中越民眾感情發揮獨特的重要作用。

2024年5月5日，國家主席習近平偕同夫人彭麗媛，乘專機抵達巴黎進行國事訪問，法國總理阿塔爾（Gabriel Attal）等法國政府高級代表於機場迎接。（Reuters）

今年3月下旬，彭麗媛也公開活動、擔負調研工作。據中國國家衛生健康委員會官網消息，作為世界衛生組織結核病兼艾滋病防治親善大使的彭麗媛，在3月24日世界防治結核病日當天，在湖南長沙雨花區洞井街道調研基層結核病防治工作。中國國家衛健委副主任、國家疾控局局長王賀勝，以及中共湖南省委常委、常務副省長張迎春一同參加了調研活動。

今年62歲的彭麗媛生於山東省菏澤市鄆城縣，是著名的軍隊歌唱家，少將軍銜，曾任總政歌舞團團長、解放軍藝術學院院長，是第八屆、九屆、十屆全國政協委員。彭麗媛2017年卸任解放軍藝術學院院長後，有傳聞稱她調任為中共中央軍委政治工作部評審委員會高級評委。