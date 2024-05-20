伊朗總統萊希生平｜法而優則政　欲讓女性享不同於美國定義之幸福

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）等人5月19日乘直升機往伊朗東阿塞拜疆省（East Azerbaijan）出席水壩落成儀式，豈料回程途中出事，直升機在濃霧中於山區「硬着陸」。路透社引述伊朗官員指全機罹難，另有官員指總統萊希生還預期降低。



基本訊息

全名：賽義德・易卜拉欣・萊希-薩達蒂（Sayyid Ebrahim Raisol-Sadati）

職務：伊朗伊斯蘭共和國第13屆總統

宗教：伊斯蘭教，什葉派穆斯林

出生日期：1960年12月14日

出生地：伊朗馬什哈德

國籍：伊朗

身高：170cm（大約）

體重：74kg（大約）

家庭情況

父親：賽義德・哈吉（Seyyed Haji），神職人員

幼年喪父：5歲失去父親

母親：賽耶德・伊斯馬特・霍達達德・侯賽尼（Sayyedeh Esmat Khodadad Husseini）

婚姻： 已婚，於1983年與賈米勒・阿拉姆胡達（Jamileh Alamolhoda）結婚至今

子女：兩個女兒

▼萊希最後身影：出事前與阿塞拜疆總統會晤▼

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教育背景

就讀於庫姆神學院（Qom）；沙希德・莫塔哈里大學（Shahid Motahari University），法學博士。15歲開始在什葉派聖城庫姆的宗教學院學習，師從伊朗一些顯赫的宗教人士。他從17歲開始就在政治上積極反對推行西方化和世俗化的巴列維王朝政權，曾參加德黑蘭大學學者和宗教人士靜坐等示威活動。

個人愛好

寫作，著有《法理學規則講義集》(司法部分) 、《法理學規則講義集》(經濟部分) 、《法學中原則與表象的衝突》、《檢察演變之路》等。

從政履歷

1980年代初——卡拉季市和哈馬丹市檢察官。

1985-1988——伊朗德黑蘭副檢察官。

1989-1994——德黑蘭總檢察長。

1994-2004年——監察總局局長，負責調查不當行為和腐敗。

2004-2014——第一副首席大法官。

2006年——萊希被選入專家會議，這是任命最高領導人的文書機構

2012——成為神職人員特別法庭檢察長。

2014-2016 ——伊朗總檢察長。

2016-2019——伊瑪目・禮薩聖地（Imam Reza in Mashhad）監護人；阿斯坦・古德斯・拉扎維基金會（Astan Quds Razavi）的監管人，該基金是伊朗財力最雄厚的宗教基金會。

圖為伊朗總統當選人萊希2021年6月21日勝選後首次出席記者會。（Reuters）

2017年5月19日——在總統選舉中輸給了魯哈尼（Hassan Rouhani），萊希獲得了38.5%的選票，而魯哈尼的得票率為57%。

2019年3月7日——阿亞圖拉哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）任命萊希為首席大法官。

2019年3月12日——當選專家大會副主任。

2019年11月4日——美國財政部制裁萊希。

2021年6月19日——被宣布為伊朗總統選舉的獲勝者。據內政部長法茲利（Rahmani Fazli）稱，萊希贏得了近2900萬張選票中的近1800萬張。

2021年6月21日——萊希在當選總統後的首次國際新聞發布會上表示，即使伊美雙方就恢復2015年核協議的條款達成一致，他也不會與美國總統拜登（Joe Biden）會面。根據該協議，伊朗承諾停止鈾濃縮，以換取解除嚴厲的美國制裁。在回答美媒的問題時，萊希指責美國和歐盟違反了該協議，並呼籲拜登解除所有制裁，然後補充說伊朗的彈道導彈計劃「不容談判」。

圖為2023年7月13日，伊朗總統萊希訪問津巴布韋首都哈拉雷期間會見記者。（Reuters）

政治形象

宗教人士：他頭戴黑色頭巾、身披黑色長袍。雖然萊希後來長期在司法系統擔任公職，但他一直堅持在宗教學校擔任教職。宗教人士的身份對他在政治上的發展有所助力。

反腐鬥士：2019年，被任命為伊朗司法總監後大力反腐，懲治司法系統內部的不作為、辭退不合格法官、起訴腐敗受益者、審判高級官員親屬。這些行動使其獲得的支持進一步增加。

強硬保守派：對伊核政策有其務實性，但對美政策仍很強硬。

2023年10月18日，伊朗民眾在首都德黑蘭集會，總統萊希（Ebrahim Raisi ）發表講話。（Reuters）

家庭成員

妻子：阿拉姆胡達。她是德黑蘭沙希德貝赫什蒂大學的副教授，也是該大學科學技術基礎研究所所長。

他們有兩個女兒和兩個孫子。萊希對自己和家人的教育特別重視，二女兒雷哈內・薩達特・萊西擁有德黑蘭大學社會學博士學位，她的姐姐擁有謝里夫大學物理學學士學位和古蘭經和聖訓學碩士學位，兩人都在德黑蘭結婚並居住在德黑蘭。

妻子和女兒眼中的萊希——萊希妻子曾接受鳳凰衛視專訪，採訪中表示：萊希在生活中和普通人一樣，熱愛家庭，脾氣溫和，是一個快樂、友好、隨和的人，伊朗女性的幸福可以與美國定義的女性幸福不同。

萊希二女兒雷哈內・薩達特・萊西在接受採訪時被問到：「人們對你父親的錯誤印象是什麼？」 雷哈內・薩達特・萊西回答說：「牆，2017年的時候他們畫了一幅畫，父親在男人和女人中間築起一道牆。但父親不是在人與人之間築牆，而是在建造一座橋樑。」

採訪中二女兒表示其父親很善良，十分關注底層人民生活，也注意管控政府官員權力。

轉載自伊政會

