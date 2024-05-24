蔡英文吹過的牛　內塔尼亞胡做到了！

以色列加沙屠殺對美國道德形象的傷害，對拜登選舉基礎的傷害是巨大的，比俄烏衝突帶來的傷害大多了。過去一段時間，因此而在美國造成的廣泛社會與政治撕裂、國際社會的普遍譴責、大學校園的挺巴抗議、國際法院的通緝令等等，都給美國利益帶來了深度傷害，讓本就不利於拜登的選情更加岌岌可危。

對以色列的作為，公正地說，拜登也不是完全放縱。身為美國總統，代表了美國利益（更何況還有自己的選舉利益），出於維護這些利益的需要，拜登通過布林肯、沙利文、舒默、奧巴馬等現任和前任官員，多次以外交會面或公開呼籲的方式提醒內塔尼亞胡注意影響，希望內塔尼亞胡收斂在加沙的戰爭行動。

拜登自己也出面呼籲。拜登政府還對以色列實施了一些懲罰措施，比如對一些參與破壞西岸和平的以色列實體實施制裁，威脅停止對以色列供應炮彈，甚至似乎正在試圖顛覆內塔尼亞胡。這在美以歷史上都是極罕見的事情。

但是，對拜登基於維護美國利益和自身選舉的勸告與懲罰，內塔尼亞胡根本不放在眼裏。

他一度對伊朗動手，轟炸伊朗駐敘利亞大使館，想通過擴大戰爭轉移國際輿論對以軍在加沙屠殺的關注，同時把美國拉下水。他甚至還在內閣會議上怒吼：「我們不是美國的附庸國！」說自己知道如何反擊美國，如有必要，他會再次這樣做。內塔尼亞胡還稱，「當我們的安全受到威脅時，我們將不惜一切代價」。

另一方面，對以色列濫殺無辜闖下的禍，美國還得盡數買單，當內塔尼亞胡被國際法院通緝，拜登還不得不威脅對國際法院進行制裁。

5月18日，美國西雅圖（Seattle），華盛頓大學（University of Washington）四方廣場（the Quad），「撐巴」示威人士在草地紮營。（David Ryder／路透社）

是什麼讓拜登對內塔極度不滿但是又不得不為他做事？為什麼一個仰賴美國保護的彈丸小國，敢如此毫不忌憚地損害美國利益？

主要是第一，以色列是美國在中東已經所剩不多的棋子，如果失掉這枚棋子，美國在中東將無抓手可用，很可能將徹底喪失在中東的影響力。在中東接近天下大亂、美國正顧此失彼彈壓各方的當下，內塔尼亞胡因此篤定了美國不敢捨棄以色列這枚棋子。

第二，美國是個聯邦制選舉國家，猶太人已經通過對美國體制的長期培植深入控制了這個體系，一定程度上美國的政治、經濟、傳媒以及國家安全力量等已經成為猶太人掌控的國家機器，任何情況下無條件保護猶太人的利益和支持以色列，已經成為美國的政治正確，甚至連總統都被政治劫持。

舉例來說，美國現在的主流媒體大多掌控在猶太資本手裏，這些媒體的報道構成了多數美國民眾對世界認知的主要訊息來源，無時無刻不在影響着美國的民意和政策動向，讓民主共和兩黨都不敢得罪，正謀求選舉連任的拜登哪裏有得罪這些猶太資本的勇氣。

內塔尼亞胡就是自持在美國國內有大批猶太人社團支持，篤定拜登不敢放棄支持以色列，不敢對自己下死手，才有了軟飯硬吃的底氣，上演了尾巴控制狗的奇蹟。

這就產生了一個非常奇怪的現象，明明美國是這個地球上最強大的國家，而且是一個政治完全獨立的國家，是以色列離不開的靠山，但是反過來，以色列居然以小博大，把美國吃得死死的！

一個世界頭號強國的領導人，被一個彈丸小國的政治人物反向操控，真是挺可悲的。

蔡英文說過，台灣不僅是美國的棋子，還是棋手。蔡英文有沒有做到另當別論，內塔尼亞胡做到了！

（轉自微信公眾號 杭子牙）