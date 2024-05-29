新加坡前外長楊榮文：美國國內政治是現今世界最大變數

在新加坡前外交部長楊榮文看來，現在的美國深度分裂，也失去了一定程度的自信，美國國內政治已是當今世界最大的變數。接下來要舉行的美國總統選舉對全世界都非常重要，但美國的內部分歧並不容易癒合。



配合城市閲讀節，楊榮文星期二（5月28日）傍晚出席了在南洋藝術學院舉行的《楊榮文：凝思集 第二輯》華文版新書發布會。



他在演講中指出，美國難以接受多極世界，中國的崛起讓美國整個政治光譜上的人都感到困惑，許多美國人認為中國的目標是取代美國成為全球霸主。

與此同時，中國對美國的遏制意圖保持警惕，前中國駐美大使崔天凱2021年12月就說，美國對中國的惡意沒有底線。

楊榮文仔細重看了崔天凱的講話錄像，發現崔天凱當時是照着講稿念出這句話，意味着這段內容經過深思熟慮，而且中國與美國打交道時不抱幻想。

他點評：「美國擔心中國崛起，想方設法阻止它發生，而中國得出的結論是，想要不打仗，就必須為戰爭做好準備。」

但楊榮文也提醒，美國在全球部署大大小小800個軍事基地，其航母每天都在各個大洋上游弋，維持着被視為理所當然的世界和平，人們不該期待美國衰落。

與此同時，美國人民也在盤算，要為武器還是民生買單。他說：「我毫不懷疑，美國人會選擇民生，而軍事基地就會開始關閉。」

楊榮文認為，比較理想的局面是，多極世界以美國為首，繼續領導多邊磋商；而表態無意取代美國的中國，則協助維持運作良好的全球體系和協調機制。這對於應對經濟危機、流行病或恐怖主義等威脅，都是必要的。

楊榮文也強調，如果再次發生全球金融危機，中國和美國必須合作，因為如果雙方不合作，這場危機將是持久的。

他引述美國已故經濟歷史學家金德爾伯格（Charles Kindleberger）的觀點，指出1930年代的全球經濟大蕭條，主因是處於領導地位的英國不再有能力繼續領導全球，而具備實力的美國卻不想這麼做。

本文獲《聯合早報》授權轉載

