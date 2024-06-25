美國大選｜特朗普贏還是拜登贏　中國人沒有特別期待

6月27日，美國將進行今年總統大選的首場電視辯論，也是有史以來開場最早的電視辯論。特朗普和拜登，一位81歲的民主黨候選人，一位78歲的共和黨候選人，將展開2024年總統大選的首輪同場角逐。

從目前的民調和氣勢看，特朗普約略具有領先優勢，特別在一些關鍵搖擺州，似乎比之前形勢有向好逆轉。相比之下，拜登雖氣場略顯不足，但有執政優勢，另外民主黨是否還握有更多特朗普的黑料還尚未可知。

特朗普、拜登二人的辯論其實早在27日首場辯論鳴響之前就已經開始，一直以來，支持率微幅落後的拜登不斷攻擊特朗普的品格，把特朗普描繪成一個道德敗壞之徒，而特朗普則一再猛攻拜登的認知能力，嘲笑拜登屢次在台上的「迷航」行為。

《華爾街日報》報道，27日的首場辯論為特、拜二人提供確定總統大選賭注的最大平台：拜登會在辯論會上以沉穩領導者自居，並把對手特普描繪為報復心重的混亂代理人；至於特朗普則把總統大選定義為單純對拜登處理經濟與執政能力的公投，力圖證明拜登的執政爛到不配連任。

這場辯論後兩人的支持度會有怎樣的變化，目前還不得而知。不過，媒體及大選專家預料，特、拜二人都會將「惹毛對方」作為27日首場辯論的策略，如果誰真的被對方惹怒，失了陣腳，敗下陣來，就可能為年底的敗選埋下伏筆。

2020年10月22日，在美國田納西州舉行的第二場總統辯論中，民主黨候選人前副總統拜登與共和黨候選人時任美國總統特朗普進行辯論。（Reuters）

美國之外的地方也非常關注這場大選。這期間又壁壘分明的分為俄羅斯與西方兩大陣營。

美國的盟友陣營，無論韓國、日本、澳洲、新西蘭，還是加拿大、歐洲等各國政府，包括烏克蘭，都普遍希望拜登能贏。因為拜登會更注重與盟友的團結，會和盟友在達成共識後再行動。而特朗普則奉行「美國優先」，奉行單邊主義，更注重美國的經濟利益，即便對盟友也不會在經濟上讓步。

相對於西方，俄羅斯普京政府會更願意看到特朗普當選。普京和特朗普一直惺惺相惜，特朗普在任何場合都毫不掩飾對普京作為一個政治強人的欣賞。特朗普還對俄烏戰爭強烈質疑，對拜登政府對烏克蘭無底洞般的援助極為不滿，聲稱如果當選就會結束這場戰爭。這正是普京所需要的。

至於中國，無論特朗普還是拜登當選，針對中國的政策，可能都不會相差太大。一般認為，如果拜登當選，會繼續目前的中國政策，即一方面聯合盟友體系遏制孤立中國，有控制有步驟地與中國脱鈎，一方面進行衝突風險管控，避免雙方從冷戰走向熱戰，這是典型的「冷戰」打法。

美國前總統共和黨總統候選人特朗普2024年6月22日在美國賓夕法尼亞州費城舉行的競選活動中做出指向台下群眾的手勢。（Reuters）

而如果特朗普當選，其中國政策就可能會比較激進。特朗普可能會重啟關稅戰，不計代價與中國經濟脱鈎，同時雙方在一些熱點區域的衝突風險也可能上升。特朗普還可能通過緩和與俄羅斯的關係，重整對中俄的政策框架。不過，因為特朗普奉行美國優先，難以獲得盟友信任，其盟友體系崩現的裂縫，又可以讓中國在博弈時有更大回旋空間。

所以，不管特朗普和還是拜登當選，一般認為對中國利益而言，不會有太大差異。因此中國人對這場選舉的結果並沒有太多期待。