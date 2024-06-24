小馬可斯談南海問題：菲律賓不挑起戰爭

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）6月23日表示，菲律賓不會挑起戰爭，在南中國海局勢持續升級的情況下，菲方將始終致力以和平方式解決爭端。



據路透社報道，小馬可斯6月23日對負責監察南中國海的西部指揮部發表講話時表示：「在保衛國家時，我們堅守菲律賓人的本性，我們希望和平解決所有的問題。」

儘管並未直接提及中國，但小馬可斯指：「在履行職責時，我們不會訴諸武力或恐嚇，也不會故意傷害任何人。」

另據法新社報道，小馬可斯還表示：「我們永遠不會被任何人嚇倒或壓迫。」

華陽艦在中國南沙群島仁愛礁海域巡航值守。（新華社）

今年以來，中菲兩國在爭議水域一再發生衝撞。6月17日，菲海軍在仁愛礁（菲方稱阿雲津礁）軍事前哨基地為部隊補給時，與中國海警發生衝突，導致八名菲律賓軍人受傷，其中一人斷指。

中國海警則指菲律賓一艘運補船當天非法闖入仁愛礁「坐灘」軍艦馬德雷山號海域，危險靠近一艘中國船，雙方發生擦碰。

本文獲《聯合早報》授權轉載

