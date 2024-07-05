中亞：中國的第二道防線

中國國家主席習近平7月2日至6日出席在阿斯塔納舉行的上海合作組織成員國元首理事會第二十四次會議，並應哈薩克共和國總統託卡耶夫、塔吉克共和國總統拉赫蒙邀請對兩國進行國事訪問。此次峰會會批准白俄羅斯加入上合。

過去幾年上合經歷了加速擴容期。2017年印度巴基斯坦加入上合，2023年伊朗加入上合。在白俄羅斯加入上合後，蒙古和阿富汗作為觀察員國也是候選成員。

上合創始成員國是中俄外加中亞五國。現如今擴員之後可以增加影響力但是也面臨着組織擴大之後的一系列問題，比如整體決策是否會被成員國的之間矛盾綁架（巴以矛盾、中印矛盾），是否會被成員國同他國的對抗影響（‏美國對伊朗的制裁、美國對俄羅斯的圍剿等）。此前上合的核心驅動國家是中國俄羅斯，擴容之後中俄仍然擁有影響力，但是在決策方面的影響因子自然會被稀釋。印度總理莫迪並未出席此次峰會，新成員會否成為影響上合決策都是需要考慮的。

如果說上合一開始是中國防衛國家安全的基礎屏障，那麼擴容之後的上合則代表了中國對世界地緣政治版圖的意圖。

習近平2024年7月3日在哈薩克首都會見普京。（Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS）

上合展現出在地緣政治上的影響力後面對來自美國和歐洲的側目，尤其是歐洲對於中國插手中東歐事務，美國對上合在中東的擴容相當在意。北約東擴和上合西擴，所產生的世界地緣對抗性色彩尤為明顯。

是鬥爭就存在不確定性，上合西擴衝鋒在前，中國已經開始為國家安全樹立第二道屏障。2022年，中國和中亞五國一起宣佈共同宣佈建設中國—中亞命運共同體。2023年首屆中國—中亞領導人峰會在中國西安召開，2024年哈薩克將召開第二屆中國—中亞領導人峰會。中國和中亞構建命運共同體，這是中國人類命運共同體構想的地區化表達。能夠在中亞落地來自於中亞國家對中國的支持。2022年9月習近平出席上合組織撒馬爾罕峰會並對哈薩克、烏茲別克進行國事訪問，此番再次訪問中亞，是習近平二十大後兩度到訪。

中亞，相當於中國的第二張牌，第二道地緣政治屏障。無論上合未來有何種變數，中國和中亞命運共同體的建成將會成為抵禦北約東擴的有效防線。中亞五國是俄羅斯的傳統勢力範圍，俄羅斯國家實力已經不足以支撐起龐大的地緣戰略，為了避免俄羅斯實力下降帶來的地緣政治變動，中國同中亞構建命運共同體實際上是築牢籬笆的提前佈局行為。