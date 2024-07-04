中哈聲明和平字眼逐步消失 中國為可能的武統台灣做外交公關

中國國家主席習近平訪問哈薩克期間，中哈發表聯合聲明，聲明稱哈方堅定支持一個中國原則，即世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。哈方反對任何形式的「台獨」，反對外部勢力干涉，重申不同台灣開展任何形式的官方往來，支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力。

這一表述相較以往不同尋常。支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力，反對外部勢力干涉，這兩個表述為近年來逐步演變的說法。

1992年的中哈建交公報在涉台問題上的表述較為簡單，即哈薩克共和國政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。哈薩克共和國政府確認不和台灣建立任何形式的官方關係。

2024年7月3日上午，中國國家主席習近平乘坐的專車在電單車隊護衛下抵達總統府，哈薩克總統託卡耶夫在下車處熱情迎接，6架戰機飛越上空致意。（央視截圖）

2002年中哈睦鄰友好合作條約中涉台的表述是，哈方重申承認中華人民共和國政府是中國唯一合法的政府，台灣是中國領土不可分割的一部分；反對搞「兩個中國」和「一中一台」，確認不和台灣建立任何形式的官方關係和進行任何形式的官方往來。

新增了反對搞「兩個中國」和「一中一台」，不只是確認不和台灣建立任何形式的官方關係還包括不和台灣進行任何形式的官方往來。

在2011年中哈關於發展全面戰略伙伴關係的聯合聲明中，哈薩克重申，堅定奉行一個中國政策，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國不可分割的一部分，確認不同台灣建立官方關係和進行官方往來。哈薩克共和國支持台灣海峽兩岸關係和平發展和中國和平統一大業。

和以往相比哈薩克支持台灣海峽兩岸關係和平發展和中國和平統一大業是當時的最新表述。

2024年7月4日，上海合作組織成員國元首理事會第24次會議在主席國哈薩克總統託卡耶夫主持下於阿斯塔納舉行。（上合組織秘書處）

此後哈薩克的涉台表述大同小異，反對台獨，反對任何形式的台獨等說法都有過，「支持兩岸關係和平發展和中國和平統一大業」的說法在2013年的中哈關於進一步深化全面戰略伙伴關係的聯合宣言中也有提到過。

但是到了2019年中哈聯合聲明以及2022年中哈建交30周年聯合聲明，哈薩克「支持台灣海峽兩岸關係和平發展和中國和平統一大業」的說法變為了「支持兩岸關係和平發展和中國政府為實現國家和平統一所作的一切努力」。「和平統一大業」變為了「為實現和平統一所作的一切努力」。

2023年5月中哈發表聯合聲明，涉台部分說法變為了「支持中國政府為實現國家和平統一所作的一切努力」，支持兩岸關係和平發展」的字眼消失。

此次習近平訪問哈薩克，中哈聯合聲明顯示哈方堅定支持一個中國原則，即世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。哈方反對任何形式的「台獨」，反對外部勢力干涉，重申不同台灣開展任何形式的官方往來，支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力。

繼「和平統一大業」說法消失，「支持兩岸關係和平發展」的字眼消失，此次聲明新增的說法是「反對外部勢力干涉」。「支持中國政府為實現國家和平統一所作的一切努力」變為了「支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力」，和平一詞被拿掉了，為實現國家統一而不是國家和平統一，暗示了不排除會進行武統。

2023年5月18日，首屆中國—中亞領導人峰會在中國西安舉行，吉爾吉斯總統扎帕羅夫、哈薩克總統託卡耶夫、塔吉克總統拉赫蒙、中國國家主席習近平、烏茲別克總統米爾濟約耶夫、土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫，在開幕儀式中合照。（Florence Lo／聯合採訪 via 路透社）

哈薩克作為中國的永久全面戰略伙伴，其在涉台問題上的表述本質上是中國政策訴求的一面鏡子。和平字眼消失和兩岸關係日趨緊張密不可分，也是中國為可能的武統台灣所做的外交公關。

在中國同其他國家發表的聯合聲明中，涉台表述的不同，體現了各國對中國支持程度的差異。俄羅斯總統普京5月訪華，中俄聯合聲明中俄羅斯表示堅定支持中方維護國家主權和領土完整、實現國家統一的舉措。2024年6月巴基斯坦總理訪華，中巴聯合聲明中出現了「堅定支持中方為實現國家統一所作的一切努力」的說法，多了「堅定」二字。

而2024年5月的中國埃及聯合聲明以及中國阿聯酋聯合聲明，在涉台問題上都稱「支持中方在涉及自身主權和領土完整問題上所秉持的立場，支持實現中國統一，反對外部勢力干涉中國內政」，這些表述和支持中國一切努力的說法有一定差距。

無論成效如何，可以看到，中國在為贏得支持不遺餘力，在為統一做充分的外交準備。