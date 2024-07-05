英國大選｜施紀賢蜜月期不甜蜜：外交內政繁重　一個問題要解答

英國時間踏入7月5日清晨，工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）在其倫敦選區勝出之後開始發表勝選演說。保守黨首相辛偉誠（Rishi Sunark）得知其選區選舉結果之後預計將迅速向英王查里斯（King Charles）辭去首相一職，再由施紀賢前往白金漢宮接受查里斯授權籌組新政府，其後將前往唐寧街10號首相府發表全國演說。

負民望上台？

沉悶、平實的施紀賢，這次是在英國彌漫着「國家衰敗」和「政府無能」的深刻感受之中上任。雖然一般情況下，新領袖上任都會有所謂的「蜜月期」，也就是民眾普遍對新人事新作風有所期待的高民望時間，但根據YouGov民調，施紀賢在信任度、決策力、好感度等各個範疇都面對於負值民意，由此可見，與其說這次預計超過400席的歷史性選舉結果是工黨的勝利，倒不如說這是保守黨的失敗，也可知其蜜月期其實不會太過甜蜜。

在兩黨制尚存的英國，勝利和失敗是一個相對的概念。

工黨的挑戰明顯在於英國國內管治的問題，包括公共服務過去14年的嚴重倒退、土地規劃局限經濟發展、生產力增長落後同儕、政府負債高企在高稅和高息環境之下的財政困難等等。

2024年7月5日英國工黨黨魁施紀賢（又稱斯塔默，Keir Starmer）贏得其所代表選區霍爾本與聖潘克勒斯（Holborn and St Pancras）選區席位。圖為他在倫敦發表演說。（Reuters）

第一外交大場面：北約峰會

但施紀賢上台的頭一兩周，將會有甚多的外交活動。他勝選後的第四天，即7月9日，施紀賢預計將會到華盛頓參加一連三日的北約峰會，屆時將會同美國總統拜登（Joe Biden）、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky），以及其他近30個北約國家領袖見面。

是次峰會的焦點在於北約聯合聲明中對烏克蘭未來加入北約的問題以什麼具體文字作承諾－－峰會預計會將烏克蘭加入之路形容為「不可逆轉」並提出具體步驟幫助烏克蘭未來加入。

在這個問題上英國話事權有限，而施紀賢援烏立場同前朝保守黨政府一樣明確，其影子防相更曾提出以緊急行動方式採購軍備支持烏克蘭，施紀賢這個上任後的首個重要外交場合，大概只是一個和各國領袖私下交流和給媒體拍拍照的公關舞台。

不過，由於保守黨過去幾年內鬥、醜聞連連，民望長期低落，獲得1997年以來未見國會多數的施紀賢大概可藉此場合向英國盟友說明英國終於出了一個可以穩定作較長期合作的政府。

英國改革黨的黨魁法拉奇（Nigel Farage）是英國脫歐派的領導人物，他此前曾7次參選英國下議院選舉，終於在本屆首次當選議員。（Reuters）

英王致辭：國內政策開動

到7月17日，新的國會才會以英王致辭的方式開幕。在此，工黨新政府的政策主張將會進入立法程序。工黨預計將會以立法方式授權預算責任辨公室（OBR）為任何政府稅務和開支變動公布獨立估算，以彰顯工黨不會是「大花筒」，將會實行負責任的財政政策，也同最短命首相卓慧思（Liz Truss）2022年阻止OBR發布相關預估報告的做法作對比。

同時，工黨預計也會開始推動其政綱中的多個政策目標，包括改善勞工權益（例如禁止零工時合約、禁止以「即炒即聘」方式重訂合約等）、推動氣候政策（例如成立Great Britain Energy作為政府氣候投資機構等）、改變土地規劃（例如讓城市周邊綠色地帶更容易開發等）。同時，工黨也會重推前朝留下的一些在政壇爭議有限的立法，例如禁止2009年後出生的人購買香煙的立法。

不過，由於這次大選7月才進行（對上一次7月大選要追溯到1945年），國會會期開展不久到8月就將要進入暑假。在暑假前後，工黨預計將會正式取消保守黨遺留下來、花費超過兩億英鎊卻沒有送走一位移民的「非法入境移民遺送盧旺達政策」，並開始就每年建屋30萬戶的目標展開規劃工作。

EPC峰會：英歐關係新時代

同樣在暑假之前的7月18日，施紀賢亦要主辦其上任後的首個重大外交會議，那這是法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在俄烏戰爭後力主創立的歐洲政治共同體（European Political Community，EPC）的第四次峰會。該峰會將在牛津以北的布萊尼姆宮（Blenheim Palace）舉行。EPC的目標本來是要在歐盟架構之外結合俄羅斯和白羅斯以外的47個歐洲國家進行具有地緣政治意義的各式合作，不過這暫時也是一個「吹水會」。

歐洲政治共同體（European Political Community，EPC）的第四次峰會7月18日將在牛津以北的布萊尼姆宮（Blenheim Palace）舉行。（Wikimedia Commons）

在這個峰會上，施紀賢將會尋求在不重返歐盟的前題下加強同歐盟的合作，當中包括達成英歐邊境生物檢疫機制、互相承認專業認證、重新加入Erasmus學生交換計劃等。施紀賢政府還會尋求同歐盟簽訂安全協議，甚至希望英國可以參加歐盟的外交事務委員會會議，並就英倫海峽非法渡海移民的問題尋求同歐盟合作。同時，施紀賢亦有可能會同德國簽訂雙邊安全協議，跟英法此前簽署的一樣。

在特朗普上台的陰影之下，英國和法國作為歐洲兩個核武國家也有可能在核保護傘的問題上有進一步的交流（按：不過，法國極右政府上台的話對此可能會構成障礙）。

第一個預算見真章

新領袖上台的蜜月期通常都方便設定為100日。對施紀賢來說，其蜜月期的終點大概就是本年9月下旬工黨舉行黨大會之前或之後新任財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）將要宣布的新政府第一個預算。

競選期間，施紀賢與影子財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）到超級市場出席選舉活動。（Reuters）

為了不讓商界擔心和避免保守黨就加稅作出攻擊，工黨政綱承諾不會增加入息稅、國民保險、企業稅、增值稅，只會從取消高收入「非定居者」（non-dom）的非英國收入免稅、向私立學校學費徵收增值稅、打擊避稅等項目增加政府收入，總額約為100億英鎊。而在英國政府負債佔GDP已近100％、利息高企的背景之下，工黨也接受了五年後讓負債佔GDP比例開始下降的財政規限。

但另一方面，工黨卻希望推動綠色投資，改善醫療、社區照顧、教育、司法、監獄、住屋等，全部都需要政府加大開支。根據智庫財政研究所（IFS）的估計，單是要維持各種公共服務的開支不會被實質扣減，英國政府到2028年每年就要多花費300億英鎊。

工黨的回應是經濟增長將能搭救。但根據經濟合作與發展組織（OECD）本年5月的預估，英國到2025年將變成G7國家之中增長最慢的經濟體，年增長1%，比意大利還要不如。而且就算工黨上台能以政策推高經濟增長率，這也不是短期內能達成之事。

選舉期間，選民對於工黨政綱中近乎魔法一樣的財政規劃「睜一隻眼閉一隻眼」。但到里夫斯9月或10月公布首項預算的時候，就是「真相大白」的時間。工黨必須在加稅、加大舉債和削減政府實質開支之間作出選擇。外界預計工黨最終可能會決定增加其未有一口拒絕增加的資產增值稅來填補財政空洞，以落實其各種挽救過去14年愈見頹敗的公共服務的承諾。

不要看政客嘴巴說什麼，要看他們的預算放在哪裏。工黨上任後的第一個預算，將決定施紀賢本來已不太甜蜜的蜜月期還能否持續。