英國大選2024｜施紀賢拜相在即：英倫三島會否步歐洲後塵右傾？

英國中左翼工黨政府上場，這個政治轉變與歐洲的整體趨勢截然相反，因為近年來極右翼政黨在歐洲大陸不斷崛起。不過，即使工黨在今次選舉中取得大勝，乍看下其政治發展將與歐洲大陸的政治風向背道而馳，惟在此次選舉過程中，其實也可以看到了對極右翼候選人的支持有所激增。



在最近的法國議會選舉第一輪投票中，馬林勒龐（Marine Le Pen）領導的極右翼反移民政黨國民聯盟（Rassemblement National，RN）有望成為法國最大政黨。該黨在首輪投票中獲得了三分之一的選票，投票率創歷史新高。假如選民在 7 月 7 日決定性的第二輪投票中保持這一趨勢，這將標誌着法國將前所未有的右傾。

上個月的歐洲議會選舉中，極右翼議員贏得的議席數目同樣創下歷史新高，歐洲三大主要經濟體法國、德國和意大利的右翼候選人透過反對移民、支持烏克蘭和綠色環保等議題贏得了勝利。此一結果更引起了法國政壇地震，總統馬克龍（Emmanuel Macron）在選舉慘敗當天宣布解散國會、並提前舉行大選。

最近，荷蘭也成立了一個由極右翼人士組成的政府。意大利則由法西斯戰時領導人墨索里尼統治以來最右翼的領導人梅洛尼（Giorgia Meloni）所領導。這些選舉勝利和民粹主義右翼分子掌權的前景在歐洲國家已不再令人意外。

歐洲大陸民粹主義興起的原因有很多，而且往往是各國特有的。但總體而言，一些歐洲國家正遭受經濟低迷、大量移民湧入和能源價格上漲等問題困擾，部分原因是零碳排倡議的推動。歐盟經常被民粹主義政客責怪成國家困境的罪魁禍首，並為疑歐的情緒注入源源不絕的動力。

分析認為，法拉奇將重新回到英國政壇的聚光燈下，並且憑藉公眾支持，有機會使得他日後對英國政壇產生更大的影響力。(Reuters)

首個脫歐國，英國為何逆勢而行？

至於英國，美國前總統特朗普（Donald Trump）的盟友、改革黨（Reform UK）黨魁法拉奇（Nigel Farage），其煽動性的反移民言論對導致英國「脫歐」的運動產生了巨大影響。

數十年來，法拉奇在英國政壇的極右翼邊緣徘徊，儘管之前8次嘗試都未能贏得議會席位，但他今年終於在英格蘭東南部的克拉克頓當地選區（Clacton），首次獲得席位、成為國會新丁。

而其領導的改革黨只在議會中獲得13席，但YouGov 此前預測全國選民對該黨的總體支持率約為15%，而目前在下議院的席位為零的情況下，該黨的支持率似乎正在大幅上升。

有政治分析家表示，改革派黨的反移民訊息在很大程度上蠶食了保守黨的選票份額。因此，看來法拉奇即將重新回到英國政壇的聚光燈下，並且憑藉相當大的公眾支持，或有機會使得他日後對英國政壇產生更大的影響力。他甚至有力影響保守黨未來方向的辯論，並可能將其進一步引向右翼發展。

誠然，英國也面臨着許多與其他歐洲國家相似的問題。如果施紀賢（Keir Starmer）的首相表現不稱職，那麼當地極右勢力仍佷有可能繼續吸引更多英國民眾的支持，正如歐洲其他國家一樣。